Банки увеличили количество кредитов для предпринимателей

В течение апреля банки увеличили объемы кредитования предпринимателей. В течение месяца было заключено 1 130 кредитных договоров на сумму более 4,3 миллиарда гривен, из которых 2,4 миллиарда гривен составили государственно-гарантированные обязательства.

Какие банки выдали больше всего кредитов

Наибольшие объемы кредитования фиксируются в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.

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Какие банки выдали больше всего кредитов:

Лидирует по количеству обслуживаемых кредитов под государственные гарантии ПриватБанк, который предоставил 12 299 кредитов на общую сумму 20,4 миллиарда гривен. Это – 58% от общего лимита гарантий, выданных банку.

За ним следует Ощадбанк с 3 012 кредитами на сумму 11,3 миллиарда гривен, что составляет 90% от его лимита.

Третьим является Укргазбанк, который обслуживает 830 кредитов на сумму 9,3 миллиарда гривен, это 66% от его лимита.

На какую деятельность бизнесы брали кредиты

В разрезе отраслей экономики, наибольшее количество кредитов, частично гарантированных государством на портфельной основе, отмечено в следующих секторах:

Сельское хозяйство – 4 912 кредитов на сумму 29,1 миллиарда гривен;

Оптовая и розничная торговля, включая ремонт транспортных средств – 7 908 кредитов на 16,9 миллиарда гривен;

Перерабатывающая промышленность – 2 860 кредитов на 13,4 миллиарда гривен;

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1 101 кредит на 2,3 миллиарда гривен;

Строительство – 455 кредитов на сумму 1,4 миллиарда гривен.

Как оформить ФЛП

Оформить ФОПа украинца могут в приложении Дія.

Для этого нужно всего 10-15 минут. Вот шаги, которые надо выполнить:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет "Дія" с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму для автоматизированной регистрации ФЛП. Выбрать систему налогообложения и указать основные виды экономической деятельности (КВЭДы).

После заполнения, ваше заявление автоматически проверяется и отправляется в Единый государственный реестр для официальной регистрации без участия государственного регистратора.

Как только система налогообложения будет выбрана, соответствующие отметки делаются в заявлении, которое затем направляется в налоговую инспекцию по месту регистрации заявителя или по адресу ведения деятельности.