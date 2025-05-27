Уже вторая компания объявила банкротство из-за пошлин Трампа: алюминиевый гигант не выдержал давления
- Канадская компания Sinobec Group, один из ведущих дистрибьюторов алюминия в Северной Америке, объявила банкротство из-за высоких пошлин на импорт, введенные во время президентства Дональда Трампа.
- Sinobec закупает алюминий в разных странах и более 40% клиентов являются из США; повышенные пошлины на китайские товары до 145% в апреле 2025 года стали фатальными для компании.
Один из ведущих дистрибьюторов алюминия в Северной Америке –канадская компания Sinobec Group объявила о банкротстве в США и Канаде. Среди ключевых причин в компании назвали торговую войну и высокие пошлины на импорт, уничтожившие ее бизнес-модель.
Sinobec не выдержала давления
Как сообщает Bloomberg, Sinobec около 2 лет пыталась реструктурировать долги, однако пошлины, введенные еще при президентстве Дональда Трампа, значительно усложнили взыскание дебиторской задолженности. В судебных документах компания прямо заявила, что именно это и стало "убийственным фактором", передает 24 Канал.
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Sinobec закупает алюминий в разных странах, в частности Китае, Турции и Индии, тогда как основные продажи сосредоточены в США и Канаде. При этом более 40% клиентов компании – из США. В апреле 2025 года Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, что стало фатальным для рынка.
Компания обанкротилась
Хотя пошлины впоследствии частично снизили, компания заявила, что стоимость импорта все равно осталась непомерной для покупателей, и рынок не способен ее поглотить. В итоге – банкротство.
Заметьте. Sinobec стала одной из первых компаний, которая публично обвинила торговую политику Трампа в своих финансовых проблемах. Аналитики прогнозируют, что это дело может стать прецедентом, и уже в этом году США накроет новая волна банкротств среди ритейлеров и импортеров, особенно тех, кто полагается на китайское производство.
Торговая война Трампа – что происходит
Политика Трампа обострила риторику относительно экономического давления на Китай и Европу. Повышение пошлин на китайские товары до 145% вызвало цепную реакцию в глобальной торговле. Одной из первых жертв тарифного давления стала компания Sheertex (SRTX) – производитель женской одежды из Монреаля. В феврале 2025 года компания отправила 40% персонала в неоплачиваемый отпуск, ссылаясь на непредсказуемую таможенную политику США.