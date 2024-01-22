Число банкротов растет: Польша установила свой исторический рекорд

22 января 2024, 19:44
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Источник:

Coface

В 2023 году в Польше обанкротилась 4 701 компания, что на 1 949 больше, чем в прошлом году. Одной из причин такого роста есть война в Украине.

Банкротство в Польше

Рост банкротства в Польше затронул все сферы бизнеса, кроме сельского хозяйства. К слову, количество предпринимателей, объявивших о таком состоянии, начало увеличиваться еще в 2016 году.

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Вообще количество новых банкротов в течение почти многих лет изменялось так:

  • 2013 – 2017 годы – от 700 до 900 новых банкротов;
  • 2018 год – 975 банкротов;
  • 2019 год – 1019 банкротов;
  • 2020 год – 1 242 банкрота;
  • 2021 год – 2 125 банкротов;
  • 2022 год – 2 752 банкрота.

Что повлияло на количество банкротов

Одним из многих факторов банкротства в Польше есть война в Украине. Также на бизнес повлияли:

  • падение внутреннего спроса из-за высокой инфляции;
  • рост стоимости банковских кредитов;
  • проблемы в экономике Германии;
  • общее замедление деловой активности в стране.

Большинство из обанкротившихся компаний Польши принадлежат к транспортной сфере. Однако в прошлом году пострадали малые и средние фирмы, зависящие от внешнего финансирования.

 

Автор: Тетяна Стельмах