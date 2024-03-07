Волна корпоративных банкротств накрыла Россию: что известно

В России увеличилось почти на 60% количество обанкротившихся компаний по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают российские СМИ.

Сколько компаний обанкротилось

Поэтому, в январе этого года статус обанкротилась 571 компания, по сравнению с 364 в прошлом году. А уже в феврале это количество возросло до 771 против 478. Таким образом, прирост за январь 2024 года составил около 57%, а за февраль – 61%.

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Также отмечается, что в 2024 году может наблюдаться устойчивый рост числа банкротств в России, что подтверждается статистикой процедур наблюдения.

Когда вводятся процедуры наблюдения Процедуры наблюдения вводятся судом после признания обоснованным заявления о несостоятельности юрлица от самого должника или его кредитора.

Какая статистика наблюдения

Также в январе этого года количество процедур наблюдения выросло на 3%, а в феврале – на 3,2%. В подавляющем большинстве случаев после завершения процедуры наблюдения компанию признают банкротом.

Ранее количество банкротств в России уменьшалось. Так, в 2021 году это составляло 10 306 случаев, а в 2023 году – 7 400. Уменьшению способствовали как мораторий на банкротства во время пандемии коронавируса, так и санкционный мораторий в 2022 году.

Согласно информации из Федресурса России, в 2023 году внедрены наблюдения охватили 7 532 компании, что на 44,1% больше, чем в 2022 году, когда действовал мораторий.

Российская экономика столкнется с трудностями

Директор МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что в конце января Фонд превысил свой прогноз по темпам экономического роста России, теперь он составляет 2,6%. Несмотря на это страна столкнется со значительными трудностями.

Это военная экономика. Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Примерно так выглядел Советский Союз,

– сказала она.

Расходы России на войну выросли с 2022 года. Например, в ноябре прошлого года в госбюджете одобрили увеличение военных расходов до 30%, а это почти 70% роста к этому году. В 2024 году расходы на войну могут снова вырасти – до 40%.