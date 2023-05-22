От Monobank до Укрпочты: как украинский бизнес реагирует на события в "БНР"

В понедельник, 22 мая, Украину и мир всколыхнула новость о зашедших на территорию Белгородской области бойцах Русского добровольческого корпуса. Украинские компании не обошли это событие, прокомментировав его в социальных сетях. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

На момент создания этого материала известно о видео, на котором можно увидеть, как на территорию Белгородщины заезжал танк и горел пункт ФСБ. В этот же день представители легиона "Свободы России" обнародовали фото с их флагом.

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Украинские компании комментируют события в Белгородской области

Monobank

Соучредитель украинского банка Олег Гороховский перепостил в телеграм вопрос, который, скорее всего, адресовали ему. Звучит он так:

Жителям Белгорода уже можно оформлять Mono.

"Галичина"

Украинская компания, специализирующаяся на различных молочных продуктах, тоже отреагировала на последние новости с фронта. На официальной странице в твиттере бренд намекнул, что внимательно следит за событиями в так называемой "БНР".

Rozetka

В компании заявили, что получают первые заказы из "БНР", а также поинтересовались, что произошло.

Цитрус

Сеть магазинов электроники также прокомментировала новости о Белгородской области.

Здесь могла бы быть шутка об открытии в БНР, но мы пока не разобрались с происходящим,

– говорится в сообщении.

"Новая почта"

Компания ответила на вопрос от Майкла Щура о номере отделения в Белгороде. В "Новой почте" заявили, что сначала все отделения в городе "будут грузовые с возможностью оформления и негабаритных грузов". Также они добавили, что на месте можно будет разобраться. Дальше – больше!

Возможно, вас заинтересует адресная доставка? Это будет удобнее, надежнее, быстрее,

– говорится во второй части сообщения.

Укрпочта

Государственная компания в твиттере "пообщалась" с известным украинским активистом и волонтером Сергеем Стерненко. Все ради советов по поводу "начала работы" в российском Брянске. Однако, по совету Стерненко, Укрпочта решила предоставить приоритет Белгороду.