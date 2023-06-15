Один из самых богатых итальянцев и кум Шевченко: на чем Берлускони заработал миллиарды

В понедельник в возрасте 86 лет скончался один из самых известных и богатых итальянцев – Сильвио Берлускони. В момент смерти размер его состояния достигал 6,8 миллиарда долларов.

На протяжении десятков лет Сильвио Берлускони являлся одним из главных игроков политической и бизнес сцен Италии. Медийный магнат, премьер Италии, удержавшийся на своем посту дольше всего со Второй мировой, миллиардер, которого несколько раз обвиняли в мошенничестве, кум Андрея Шевченко – его жизнь была полна многих ярких моментов.

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Как Берлускони стал миллиардером

Сильвио всегда мечтал о больших деньгах и был готов прокладывать себе путь к вершинам на все трудности. После школы он совмещал обучение на юридическом факультете Университета Милана и продажу пылесосов, а также пение в ночных клубах.

После окончания университета в начале 1960-х основал компанию по недвижимости. Предпринимательское дарование, неуступчивость и умение вести переговоры позволили компании быстро разрастаться, и уже через 10 лет превратиться в империю.

Связи в политике помогали Берлускони в бизнесе​ / Фото azh.kz

Берлускони быстро скупал землю и строил жилье по всему Милану, а Milano 2, в котором сейчас проживает около 6 тысяч жителей, он построил с нуля. Когда пошли вверх, он приобрел радиостанцию в Милане и захотел стать телевизионным монополистом, забрав эту роль у государственного RAI.

Покупка телестанций и разрастание Canale 5, а также приобретение футбольного клуба Милан стали дрожжами, на которых разрастался его капитал.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Совы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Когда в начале 90-х статус политического класса Италии взорвал коррупционный скандал, Берлускони увидел свой шанс в политике и капитализации своего статуса. Его партия Forza Italia! одержала победу уже на первых выборах и одержала большинство в парламенте, благодаря чему он стал премьером. Впрочем, шаткая коалиция быстро развалилась, и он потерял свое кресло.

В то же время Берлускони зажегся в нескольких коррупционных скандалах, но дела закрыли. Впоследствии он еще несколько раз возвращался в кресло премьера, но особыми успехами не отличился.

Сильвио много раз был участником коррупционных скандалов, но это не мешало ему продолжать работу и наращивать состояние. Его бизнес Fininvest благодаря связям с политикумом демонстрировал стабильность и рост, поэтому на момент смерти состояние Берлускони составляло почти 7 миллиардов долларов.