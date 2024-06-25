Самый богатый в мире: как заработал состояние Бернар Арно и его семья

Бернару Арно удалось перегнать по состоянию эксцентричного миллиардера Илона Маска в 2024 году. На сегодня миллиардер и его семья владеют самым высоким капиталом в мире.

Какое состояние у Бернара Арно

По данным рейтинга Forbes в этом году самым богатым человеком в мире стал владелец LVHM Бернар Арно. Сами за его именем стоят такие роскошные бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton, и Givenchy.

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На сегодня французский миллиардер и его семья владеют капиталом на сумму в 233 миллиарда долларов. Кстати, в прошлом году сумма составляла 211 миллиардов долларов. Итак, состояние семьи выросли 22 миллиарда долларов за год.

Какие бренды входят в империю LVMH Французская компания признана мировым лидером на рынке предметов роскоши, состоит из 75 модных и косметических брендов: Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и др. Кроме того, несколько лет назад LVMH приобрела американскую ювелирную компанию Tiffany & Co за 15,8 миллиарда долларов – это самое большое приобретение бренда класса люкс.

Как начал свой путь миллиардера

Отец Бернара Арно был владельцем строительной компании. Соответственно тогда еще молодой Арно начал работать в отцовской фирме, а затем возглавил ее.

Впоследствии миллиардер продал отцовский бизнес и перебрался в США, где основал также строительный бизнес – строительство таунхаусов.

Получив немалый опыт ведения бизнеса по американским методам Бернар Арно вернулся во Францию и начал первые крови в индустрии красоты.

Он приобрел текстильный конгломерат Agache-Willot-Boussac, который еще тогда владел перспективным домом высокой моды Christian Dior.

Поэтому Арно переименовал конгломерат на Financiere Agache, сократил расходы, продал некоторые активы, но дом Dior оставил.

С тех пор миллиардер постепенно шел к своей амбициозной цели – стать владельцем LVMH. В конце концов, это стало реальностью.

Наследники крупнейшей в мире империи роскоши

По итогам 2023 года самым богатым человеком мира был основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тогда его капитал оценивали в 238 миллиардов долларов. В 2024 году Маск уступил первое место Арно.

У Бернара Арно 5 детей, которых миллиардер привлекает к семейному бизнесу – недавно его сыновья, Александр и Фредерик Арно, уже присоединились к старшим детям в совете директоров LVMH.

Самой старшей среди детей является Дельфин Арно – единственная дочь Бернара Арно, которая является директором и исполнительным вице-президентом Louis Vuitton. А самым старшим среди сыновей является Антуан Арно – генеральный директор Berluti и председатель совета директоров Loro Piana.

Еще в 2022 году Арно предложил реорганизовать холдинговую компанию Agache для того, чтобы всем детям передать равные доли семейного бизнеса.

Кстати, известно, что каждый из детей французского миллиардера должен упорно трудиться, чтобы занять место в компании. Бернар Арно воспитывает своих детей так, чтобы в будущем все они могли возглавить империю роскоши.