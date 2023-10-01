Миллиардера Бернара Арно подозревают в махинациях: владелец Louis Vuitton связался с россиянином

Если кто-то ведет дела с россиянами – скорее всего, речь идет о каких-то махинациях. К сожалению, на это идут даже самые богатые люди в мире.

Темная сторона производителя роскоши

Миллиардер Бернар Арно попал на радары финансовой разведки и прокуратуры Франции. Владельца производителя предметов роскоши LVMH подозревают в отмывании денег.

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Сейчас правоохранители изучают все сделки миллиардера с недвижимостью на горнолыжном курорте Куршевель. Для одного из самых богатых бизнесменов в мире их мог проводить россиянин Николай Саркисов – совладелец страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Как Бернар Арно мог отмывать деньги

Следствие по Арно было открыто в 2022 году. В 2018 году Саркисов приобрел несколько объектов в Куршевеле, используя фирмы-посредники. На самом же деле за всеми сделками стоял Арно. Предполагается, что владелец LVMH заплатил россиянину 20 миллионов евро за номинальное владение активами, а тот уже заработал 2 миллиона евро на сделках.

Правоохранители считают, что Арно пытался скрыть источник денег и свою личность. Окружение миллиардера стоит на том, что все сделки законны.

Отметим, что Саркисов, из-за которого работал Арно, засветился в еще одном скандале: бывший президент Николя Саркози подписал с "РЕСО-Гарантия" контракт на якобы предоставление услуг, хотя на самом деле речь может идти о "торговле влиянием".

Бернар Арно: краткая справка