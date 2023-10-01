Миллиардера Бернара Арно подозревают в махинациях: владелец Louis Vuitton связался с россиянином
Источник:Louis Vuitton
Если кто-то ведет дела с россиянами – скорее всего, речь идет о каких-то махинациях. К сожалению, на это идут даже самые богатые люди в мире.
Темная сторона производителя роскоши
Миллиардер Бернар Арно попал на радары финансовой разведки и прокуратуры Франции. Владельца производителя предметов роскоши LVMH подозревают в отмывании денег.
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Сейчас правоохранители изучают все сделки миллиардера с недвижимостью на горнолыжном курорте Куршевель. Для одного из самых богатых бизнесменов в мире их мог проводить россиянин Николай Саркисов – совладелец страховой компании "РЕСО-Гарантия".
Как Бернар Арно мог отмывать деньги
Следствие по Арно было открыто в 2022 году. В 2018 году Саркисов приобрел несколько объектов в Куршевеле, используя фирмы-посредники. На самом же деле за всеми сделками стоял Арно. Предполагается, что владелец LVMH заплатил россиянину 20 миллионов евро за номинальное владение активами, а тот уже заработал 2 миллиона евро на сделках.
Правоохранители считают, что Арно пытался скрыть источник денег и свою личность. Окружение миллиардера стоит на том, что все сделки законны.
Отметим, что Саркисов, из-за которого работал Арно, засветился в еще одном скандале: бывший президент Николя Саркози подписал с "РЕСО-Гарантия" контракт на якобы предоставление услуг, хотя на самом деле речь может идти о "торговле влиянием".
Бернар Арно: краткая справка
- Состояние Арно и его семьи по оценке Forbes составляет 188,8 миллиарда долларов. Это первый показатель в Европе и второй – в мире после Маска.
- Капитализация LVMH сейчас находится на уровне около 355 миллиардов долларов.