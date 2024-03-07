Бесплатный интернет во время перелетов: кто из пассажиров может на это рассчитывать

Авиакомпании предоставляют своим пассажирам разнообразные услуги. В частности и интернет на борту.

Кто из пассажиров получит бесплатный интернет

British Airways – крупнейшая британская авиакомпания, которая сообщила о внедрении нововведений для своих пассажиров. Речь идет о предоставлении бесплатного интернета на борту.

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Планируется, что услуга будет доступна, начиная с 3 апреля. Однако стоит заметить, что запуск произойдет постепенно на различных авиалайнерах в которых есть антенны для передачи интернет-данных.

Чтобы получить услугу нужно пройти регистрацию в программе лояльности British Airways Executive Club. В бесплатный пакет будет входить только отправка сообщений через специальные мессенджеры.

В каких еще компаниях доступен интернет

Обмен фото и видео доступен только в платном интернет-пакете.

British Airways сообщают, что интернет уже есть во всех самолетах, находящихся на базе аэропорта Гатвик в Лондоне. В Хитроу такая услуга доступна в 80% бортов, до конца 2025 года этот показатель должен вырасти до 100%.

До этого европейские авиакомпании Lufthansa и Austrian Airlines уже внедряли бесплатный интернет для тех, кто является участником программы лояльности Miles & More. При этом, интернет-пакет позволяет обмениваться не только текстовыми сообщениями, а и медиафайлами.