Завод Медведчука работает несмотря на арест: АРМА фиксирует нарушения

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) зафиксировали факты незаконной деятельности на арестованном заводе ООО "Бетонбуд", который ранее связывали с предателем, экс-нардепом Виктором Медведчуком.

Завод Медведчука продолжает работать

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума, передает 24 Канал. При осмотре актива предаставники ведомства установили, что объект используют без надлежащего разрешения. В частности, зафиксировано изготовление и продажа бетонных смесей, а также эксплуатацию специального транспорта для их перевозки.

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Что дальше

Сейчас агентство начало поиск управляющего для этого актива. Кроме этого, в АРМА направили официальные запросы в ряд госучреждений:

в Нацполицию – для получения видео с камер наблюдения;

во Львовский горсовет – о доступе к системам мониторинга движения транспорта;

в Укртрансбезопасность – для анализа маршрутов, нагрузки и технических характеристик грузоперевозок.

Также Западному МТУ АРМА поручили проверить состояние одометров, наличие документов на технику и фактическое местонахождение каждого транспортного средства.

Справочно. Суд арестовал и передал в управление АРМА имущество стоимостью почти 400 миллионов гривен, которое принадлежало ближайшим родственникам подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука и Тараса Козака еще в сентябре 2024 года. Среди активов и "Бетонбуд". Сейчас АРМА ищет управляющего для этих активов.