Без НДС только до конца года: импорт электрокаров снова станет дороже

Льготный импорт электрокаров завершится 1 января 2026 года. Налоговую скидку не продлят.

Продлят ли налоговые льготы?

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не планирует продлевать налоговые льготы на импорт электромобилей после 2025 года, передает 24 Канал.

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"Льгота на НДС действует только до конца этого года. Продолжения не будет. Если есть возможность – покупайте электрокар сейчас", – отметил Гетманцем.

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Он также призвал импортеров прекратить попытки пролоббировать продление льгот: "Это вредное решение. Сейчас каждая копейка идет на армию".

Справочно. В июле 2021 года Верховная Рада приняла законы по развитию экологического транспорта, которые предусматривают временное освобождение от НДС на импорт и поставку электромобилей, зарядных устройств и некоторых авто на метане или биогазе. Эти льготы действуют до 1 января 2026 года – и продлевать их не планируют.