Джефф Безос впервые пообещал отдать большую часть собственного состояния на благотворительность

Основатель Amazon и один из самых богатых людей мира Джефф Безос объявил, что намерен отдать большую часть собственного состояния на благотворительность. Это первое подобное заявление миллиардера, прозвучавшее в публичном пространстве.

Ранее богача критиковали за то, что он не подписал Giving Pledge, – обещание сотен самых богатых людей мира пожертвовать свои финансовые накопления на благотворительные цели, инициированное Биллом Гейтсом. Среди прочего, к кампании присоединились такие известные миллиардеры, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет и бывшая жена Безоса Маккензи Скотт.

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Заявление Безоса о направлении его состояния на благотворительность

Основатель гиганта электронной коммерции Джефф Безос дал интервью изданию CNN, в котором впервые публично заявил, что на протяжении своей жизни планирует раздать большую часть собственного состояния на благотворительность.

Богач отметил, что направит значительную часть своих денег на борьбу против изменения климата, а также поддержку людей, стремящихся объединить человечество перед глобальными опасностями, в частности, социальными и политическими проблемами.

Так, на вопрос журналистки CNN, намерен ли Безос пожертвовать большую часть своего капитала в течение жизни, он ответил: "Да, хочу". При этом, богач не назвал точного процента собственных средств, которые он планирует направить на благотворительность.

Добавим, что сейчас Джефф Безос, по оценкам Forbes, занимает четвертое место среди самых богатых людей мира с состоянием в 121,5 миллиарда долларов. Отметим, что экс-жена богача Маккензи Скотт лишь в течение 2022 года передала около 4 миллиардов долларов в 465 благотворительных организаций мира.