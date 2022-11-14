Раніше багатія критикували за те, що він не підписав Giving Pledge, – обіцянку сотень найбагатших людей світу пожертвувати свої фінансові накопичення на благодійні цілі, ініційовану Біллом Гейтсом. З-поміж іншого, до кампанії долучились такі відомі мільярдери, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Воррен Баффет та ексдружина Безоса Маккензі Скотт.

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Заява Безоса про спрямування його статків на благодійність

Засновник гіганта електронної комерції Джефф Безос дав інтерв'ю виданню CNN, у якому вперше публічно заявив, що впродовж свого життя планує роздати більшу частину власних статків на благодійність.

Багатій зазначив, що спрямує значну частину своїх грошей на боротьбу проти змін клімату, а також підтримку людей, які прагнуть об'єднати людство перед глобальними небезпеками, зокрема соціальними та політичними проблемами.

Так, на запитання журналістки CNN, чи має намір Безос пожертвувати більшу частину свого капіталу протягом життя, він відповів: "Так, хочу". При цьому, багатій не назвав точного відсотка власних коштів, які він планує спрямувати на благодійність.

Додамо, що наразі Джефф Безос, за оцінками Forbes, посідає четверте місце серед найбагатших людей світу зі статками у 121,5 мільярда доларів. Зауважимо, що ексдружина багатія Маккензі Скотт лише впродовж 2022 року передала близько 4 мільярдів доларів до 465 благодійних організацій світу.

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