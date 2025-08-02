Известный всему миру Билл Гейтс, который основал собственную империю, достиг в том числе и большого богатства. По состоянию на 2025 год он имеет состояние на сумму 108 миллиардов долларов.

Как Билл Гейтс построил свою империю?

Это 13 ступенька нынешнего списка Forbes, пишет 24 Канал со ссылкой на список.

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Билл Гейтс диверсифицировал свой капитал, полученный от компании по разработке программного обеспечения Microsoft, вложив средства в десятки других активов, в частности в компанию по утилизации отходов Republic Services и производителя тракторов Deere & Co,

– пишет Forbes.

Так Гейтс, который еще с самого детства увлекался компьютерами, бросил Гарвард, чтобы в 1975 году (в возрасте 20 лет) вместе с Полом Алленом основать Microsoft – фирму по разработке программного обеспечения. А уже в 1980-ых годах компания подписала контракт с IBM, что дало возможность Гейтс и Аллену получить лидерство на рынке программного обеспечения.

14 апреля 1993 года Microsoft Windows впервые достигла отметки 25 миллионов лицензированных пользователей.

Также компания запустила программы:

Microsoft Office (1990 год);

(1990 год); Microsoft Network (1995 год).

Сейчас компания производит невероятно широкий набор программных и аппаратных продуктов. По состоянию на октябрь 2021 года компания стала самой богатой публичной компанией в мире.

Важно! В январе 2025 года стоимость Microsoft выросла до 461,1 миллиарда долларов.

Что известно о благотворительности Гейтса?

По состоянию на март 2020 года, когда Гейтс покинул совет директоров Microsoft, он владел около 1,3% акций этой компании. А уже в 2022 году предприниматель передал акции Microsoft на миллиарды долларов в траст, финансирующий Фонд Гейтсов.

Однако в 2021 году Билл и его (уже бывшая) жена Мелинда Гейтс объявили, что разводятся. И бизнесмен стал единоличным председателем благотворительного Фонда Гейтсов.

По состоянию на сегодня Гейтс пожертвовал более 59 миллиардов долларов на нужды Фонда Гейтсов, включая дарение 20 миллиардов в 2022 году. Большинство его первых пожертвований были в виде акций Microsoft.

В мае 2025 года бизнесмен заявил, что отдаст 99% от своего состояния до 2045 года (это год, когда Фонд Гейтса завершит свою деятельность). К тому времени сумма состояния ожидается на уровне 200 миллиардов долларов.

Интересно! Даже если Билл Гейтс отдаст 99% своего состояния, то все равно останется миллиардером.