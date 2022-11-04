Крупнейшая криптобиржа мира может купить долю в американском Forbes

Основатель и СЕО криптобиржи Binance Чанпен Чжао подтвердил слухи, что его компания "присматривается" к Forbes. В будущем платформа может выкупить долю в американской медиагруппе.

Об этом СЕО Binance заявил в ходе своего выступления на международной конференции Web Summit в Лиссабоне. Бизнес 24 передает подробности.

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Binance "присматривается" к Forbes

По словам Чжао, крупнейшая по объемам торгов криптобиржа мира действительно присматривается к медиагруппе Forbes. Однако, миллиардер отметил, что "ожидать громких новостей" о покупке Binance доли в американской компании "в ближайшее время" не стоит.

Таким образом, предприниматель подтвердил слухи о вероятном финансировании криптобиржей американской медиагруппы – в феврале западные СМИ писали, что Binance намерена инвестировать в Forbes 200 миллионов долларов. После этого Forbes якобы планировала выйти на биржу через SPAC-слияние с Magnum Opus.

К слову, Чжао упомянул о Forbes после вопроса модератора об инвестициях в Twitter. Так, Binance инвестировала около 500 миллионов долларов в сделку Илона Маска о приобретении социальной сети.

Добавим, что в 2020 году криптобиржа судилась против Forbes из-за статьи, где говорилось, что Binance якобы использовала собственную корпоративную структуру для уклонения от регулирования со стороны США. Однако впоследствии компания Чжао отказалась от иска.