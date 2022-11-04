Про це СЕО Binance заявив у ході свого виступу на міжнародній конференції Web Summit у Лісабоні. Бізнес 24 передає деталі.

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Binance "приглядається" до Forbes

За словами Чжао, найбільша за обсягами торгів криптобіржа світу й справді приглядається до медіагрупи Forbes. Проте, мільярдер зауважив, що "чекати гучних новин" про покупку Binance частки в американській компанії "найближчим часом" не варто.

Таким чином, підприємець підтвердив чутки про ймовірне фінансування криптобіржею американської медіагрупи – у лютому західні ЗМІ писали, що Binance має намір інвестувати у Forbes 200 мільйонів доларів. Після цього Forbes начебто планувала вийти на біржу через SPAC-злиття з Magnum Opus.

До слова, Чжао згадав про Forbes після питання модератора щодо інвестицій у Twitter. Так, Binance інвестувала близько 500 мільйонів доларів в угоду Ілона Маска про придбання соціальної мережі.

Додамо, що у 2020 криптобіржа позивалася проти Forbes через статтю, де мовилось, що Binance начебто використовувала власну корпоративну структуру задля ухилення від регулювання з боку США. Проте згодом компанія Чжао відмовилась від позову.

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