Биткойн подорожал за год вдвое, как вырастет в цене криптовалюта в 2025 году

В 2024 году биткойн резко вырос в цене, более чем вдвое, благодаря тому, что регулятор рынка США одобрил биржевые фонды, привязанные к его спотовой цене.

Биткоин и дальше будет дорожать

Этому скачку стоимости также способствует растущий оптимизм относительно возможности ослабления регуляторных ограничений после ожидаемого возвращения Дональда Трампа в Белый дом как новоизбранного президента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

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Аналитики прогнозируют дальнейший рост биткойна.

Исторический максимум

В декабре биткойн снизился на 3,2%, поскольку американские инвесторы начали выводить прибыли из своих криптовалютных активов. Тем не менее, в середине месяца криптовалюта подскочила до рекордного максимума в 108 315 долларов, что было вызвано рыночным энтузиазмом после победы Дональда Трампа на выборах.

С 19 декабря из десятка биржевых фондов, торгующих биткойнами в США, произошел чистый отток около 1,8 миллиарда долларов.

Важно. 1 января цена на биткойн снизилась на 0,2%, торгуясь на уровне 93 518 долларов в Сингапуре. Меньшие криптовалюты, такие как эфир и догекоин, также пытались завоевать позиции.

Рост стоимости криптовалют

В 2024 году биткоин пережил впечатляющий рост на 120%, значительно опередив как золото, так и мировые фондовые рынки.

Данные CoinGecko показывают, что впечатляющий всплеск биткоина вместе с почти 50% ростом Ethereum, второй по величине криптовалюты, привели к тому, что общая рыночная стоимость сектора достигла примерно 3,5 триллионов долларов. Забегая вперед, аналитики Bernstein прогнозируют дальнейший рост в 2025 году, предсказывая, что до конца года биткойн может достичь отметки в 200 000 долларов.

Заметьте. По данным аналитиков, "криптовалюта "станет главным активом новой эпохи, который со временем заменит золото в течение следующего десятилетия и станет постоянной частью институционального распределения мультиактивов и стандартом управления корпоративными казначействами".