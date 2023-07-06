Украинский бизнес и учреждения продолжают пользоваться российскими программами

Несмотря на войну и тысячи погибших, некоторые предприниматели и управленцы все никак не могут отказаться от российского программного обеспечения. Это чревато большими рисками и приносит деньги в российский бюджет.

Украинские организации и предприниматели много раз просили отказаться от любых российских программ. К сожалению, несмотря на наличие десятков аналогов, некоторые упорно остаются поклонниками российского продукта.

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Российские программы до сих пор популярны

Предпринимателям и организациям сообщают: пользование российскими программами – это не только об опасности "слива" большого количества данных. Речь идет о прямом финансировании врага и войны против Украины.

Пользуясь российским программным обеспечением, украинцы не только финансируют экономику страны-агрессора, но и предоставляют доступ российским спецслужбам к своим данным.

– отметили в Госспецсвязи.

Также в ведомстве напомнили, что найти аналоги российских программ, сделанных украинцами, можно на сайте Replace russian software with Ukrainian solutions. Органы власти могут просить у ЦОО ГП "УСС" о проверке происхождения программного обеспечения.

Бизнес также попросили ни в коем случае не пользоваться "сломанными" программами, излагаемыми на торрент-трекерах. Этим пользуются российские спецслужбы и добавляют к ним свой код.