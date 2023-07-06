Українські організації та підприємців багато разів просили відмовитися від будь-яких російських програм. На жаль, попри наявність десятків аналогів дехто вперто залишається прихильником російського продукту.

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Російські програми досі популярні

Підприємцям та організаціям вкотре повідомляють: користування російськими програмами – це не лише про небезпеку "зливу" великої кількості даних. Йдеться про пряме фінансування ворога та війни проти України.

Користуючись російським програмним забезпеченням, українці не тільки фінансують економіку країни-агресора, а й надають доступ російським спецслужбам до своїх даних,

– наголосили у Держспецзв'язку.

Також у відомстві нагадали, що знайти аналоги російських програм, які зробили українці, можна на сайті Replace russian software with Ukrainian solutions. Органи влади можуть просити в ЦЗО ДП "УСС" про перевірку походжання програмного забезпечення.

Бізнес також попросили у жодному разі не користуватися "зломаними" програмами, які викладають на торент-трекерах. Цим користуються російські спецслужби та додають до них свій код.