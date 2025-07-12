До 16 миллионов гривен: правительство запускает обновленную программу грантов для бизнеса

Правительство приняло обновление в программу "Гранты для перерабатывающих предприятий", дополнив ее новым направлением. Речь идет о грантах на восстановление бизнеса, пострадавшего в результате российских атак.

Грант на восстановление

Программа ориентирована на микро-, малые и средние предприятия и ФЛП, работающих в сфере перерабатывающей промышленности. Государство готово софинансировать восстановление оборудования, уничтоженного или поврежденного во время обстрелов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Компенсация до 80% расходов

Максимальная сумма гранта – до 16 миллионов гривен, но она не может превышать фактически подтвержденные убытки. При этом бизнес должен обеспечить собственный вклад в размере 20% – то есть для получения максимальной помощи нужно вложить не менее 4 миллионов гривен.

Почему это важно сейчас

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в последнее время интенсивность атак на промышленные объекты значительно возросла, что повлекло потери дорогостоящего оборудования и препятствует непрерывной работе предприятий.

Заметьте. На грант могут претендовать также те компании, которые уже получали финансирование на развитие, однако общая сумма всех грантов по этой программе не должна превышать 16 миллионов гривен.

Условия финансирования

Как и в основном варианте программы, получатели должны создать не менее 5 новых рабочих мест и вернуть сумму гранта в виде уплаченных налогов и ЕСВ в течение 3 лет (из них не менее 20% – ЕСВ с новых работников).