Можно ли открыть бизнес за 10 тысяч гривен – идеи для старта

Открытие собственного дела часто ассоциируется с большими инвестициями, офисом, командой и маркетинговыми кампаниями. Но, бывает, что амбиции побуждают нас действовать, даже если в кармане 10 тысяч гривен. Ограниченный бюджет – не приговор. Он просто заставляет мыслить креативно и делать ставку на навыки, время и цифровые ресурсы.

Бизнес за 10 тысяч гривен – идеи идеи

10 тысяч гривен – это около 250 долларов – сумма, которая, казалось бы, подходит разве что для старта хобби, а не для бизнеса. Однако, 24 Канал хочет опровергнуть это убеждение и предлагает идеи, что вполне реально реализовать с минимальными вложениями.

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Услуги на основе собственных навыков

Это самый простой способ начать бизнес с минимальными затратами.

Копирайтинг / Рерайтинг / Переводы. Если умеете писать, редактировать или переводить тексты – достаточно лишь ноутбука и стабильного интернета.

SMM или администрирование страниц. Начальные знания можно получить из бесплатных курсов или за несколько сотен гривен.

Репетиторство. Онлайн-уроки английского, математики или музыки не требуют офиса. Платформы типа Zoom – бесплатные.

Затраты: реклама в соцсетях, подписка на сервисы или канва-профиль, базовые курсы.

Онлайн-торговля

Купить товар – продать дороже – это классика.

Дропшиппинг . Вы размещаете товар у себя на странице, принимаете заказ, а поставщик отправляет его клиенту. Не надо ни склада, ни инвестиций в партии товара.

. Вы размещаете товар у себя на странице, принимаете заказ, а поставщик отправляет его клиенту. Не надо ни склада, ни инвестиций в партии товара. Продажа хендмейда . Если умеете делать свечи, украшения, блокноты – стартуйте с материалов на 1–2 тысячи гривен и продавайте через Instagram или Etsy.

. Если умеете делать свечи, украшения, блокноты – стартуйте с материалов на 1–2 тысячи гривен и продавайте через Instagram или Etsy. Перепродажа секонд-хенда / винтажа. Покупка интересных вещей в комиссионках, их чистка, фотографирование – и продажа втрое дороже.

Затраты: закупка материалов или товара, базовая реклама, упаковка.

Микросервисы и консультации

Еще один способ – продавать знания или услуги.

Консультации в своей сфере. Маркетолог, HR, бухгалтер, даже мастер маникюра – каждый имеет, что передать.

Маркетолог, HR, бухгалтер, даже мастер маникюра – каждый имеет, что передать. Помощь с оформлением резюме, подготовкой к собеседованию. Актуально для студентов и переселенцев.

Создание презентаций / логотипов / инстаграм-страниц. Если умеешь работать в Canva – уже не нулевой старт.

Затраты: оформление портфолио, реклама в соцсетях, иногда – лицензии или подписки на сервисы.

Бизнес на эмоциях и заботе

Это бизнес, построен на человеческих эмоциях, тепле, внимания и уюта.

Подарочные боксы . Минимум: 2-3 готовые идеи, простые наполнения – чай, открытка, свеча, сладкое.

. Минимум: 2-3 готовые идеи, простые наполнения – чай, открытка, свеча, сладкое. Мини-букеты, цветочные композиции цветочные композиции. Купить цветы на оптовом рынке – создать 5–6 вариантов и протестировать продажу.

Затраты: закупка наполнения, упаковка, фото для страницы.

Что точно надо учесть

Ваше время – главная инвестиция. Без вложений в рекламу придется много общаться, писать, вручную искать клиентов. Стоит овладеть навыками финансовой грамотности, чтобы разделять бизнес-деньги и личные, вести учет даже малейших расходов – критично.

И еще одним важным умением – является умение продавать. Вы не построите ничего без способности доносить ценность вашей услуги/товара. Видеть и осознавать свой ресурс прежде всего должны вы сами.

Поэтому, начать бизнес с 10 тысячами гривен в кармане – реально. Конечно, это будет не масштабное предприятие, но дело может стать первым шагом к этому. И главное – это может превратиться в полноценное дело, которое кормит, развивает и дает свободу.