Бізнес за 10 тисяч гривень – ідеї

10 тисяч гривень – це близько 250 доларів – сума, яка, здавалося б, підходить хіба що для старту хобі, а не для бізнесу. Однак, 24 Канал хоче спростувати це переконання та пропонує ідеї, що цілком реально реалізувати з мінімальними вкладеннями.

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Послуги на основі власних навичок

Це найпростіший спосіб розпочати бізнес з мінімальними витратами.

Копірайтинг / Рерайтинг / Переклади. Якщо вмієте писати, редагувати чи перекладати тексти – достатньо лише ноутбука й стабільного інтернету.

SMM або адміністрування сторінок. Початкові знання можна здобути з безкоштовних курсів або за кількасот гривень.

Репетиторство. Онлайн-уроки англійської, математики чи музики не потребують офісу. Платформи типу Zoom – безкоштовні.

Затрати: реклама в соцмережах, підписка на сервіси або канва-профіль, базові курси.

Онлайн-торгівля

Купити товар – продати дорожче – це класика.

Дропшипінг . Ви розміщуєте товар у себе на сторінці, приймаєте замовлення, а постачальник відправляє його клієнту. Не треба ні складу, ні інвестицій у партії товару.

. Ви розміщуєте товар у себе на сторінці, приймаєте замовлення, а постачальник відправляє його клієнту. Не треба ні складу, ні інвестицій у партії товару. Продаж хендмейду . Якщо вмієте робити свічки, прикраси, блокноти – стартуйте з матеріалів на 1–2 тисячі гривень і продавайте через Instagram або Etsy.

. Якщо вмієте робити свічки, прикраси, блокноти – стартуйте з матеріалів на 1–2 тисячі гривень і продавайте через Instagram або Etsy. Перепродаж секонд-хенду / вінтажу. Купівля цікавих речей у комісійках, їх чистка, фотографування – і продаж втричі дорожче.

Затрати: закупка матеріалів чи товару, базова реклама, пакування.

Мікросервіси та консультації

Ще один спосіб – продавати знання або послуги.

Консультації в своїй сфері. Маркетолог, HR, бухгалтер, навіть майстер манікюру – кожен має, що передати.

Маркетолог, HR, бухгалтер, навіть майстер манікюру – кожен має, що передати. Допомога з оформленням резюме, підготовкою до співбесіди. Актуально для студентів і переселенців.

Створення презентацій / логотипів / інстаграм-сторінок. Якщо вмієш працювати у Canva – вже не нульовий старт.

Затрати: оформлення портфоліо, реклама в соцмережах, іноді – ліцензії або підписки на сервіси.

Бізнес на емоціях і турботі

Це бізнес, побудований на людських емоціях, теплі, уваги та затишку.

Подарункові бокси . Мінімум: 2-3 готові ідеї, прості наповнення – чай, листівка, свічка, солодке.

. Мінімум: 2-3 готові ідеї, прості наповнення – чай, листівка, свічка, солодке. Міні-букети, квіткові композиції. Купити квіти на оптовому ринку – створити 5–6 варіантів і протестувати продаж.

Затрати: закупка наповнення, пакування, фото для сторінки.

Що точно треба врахувати

Ваш час – головна інвестиція. Без вкладень у рекламу доведеться багато спілкуватися, писати, вручну шукати клієнтів. Варто опанувати навики фінансової грамотності, аби розділяти бізнес-гроші й особисті, вести облік навіть найменших витрат – критично.

І ще одним важливим вмінням – є вміння продавати. Ви не збудуєте нічого без здатності доносити цінність вашої послуги/товару. Бачити та усвідомлювати свій ресурс передусім повинні ви самі.

Тож, розпочати бізнес із 10 тисячами гривень в кишені – реально. Звісно, це буде не масштабне підприємство, але справа може стати першим кроком до цього. І головне – це може перетворитись на повноцінну справу, яка годує, розвиває і дає свободу.