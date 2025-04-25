Бизнес за 10 тысяч гривен – идеи идеи
10 тысяч гривен – это около 250 долларов – сумма, которая, казалось бы, подходит разве что для старта хобби, а не для бизнеса. Однако, 24 Канал хочет опровергнуть это убеждение и предлагает идеи, что вполне реально реализовать с минимальными вложениями.
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Услуги на основе собственных навыков
Это самый простой способ начать бизнес с минимальными затратами.
- Копирайтинг / Рерайтинг / Переводы. Если умеете писать, редактировать или переводить тексты – достаточно лишь ноутбука и стабильного интернета.
- SMM или администрирование страниц. Начальные знания можно получить из бесплатных курсов или за несколько сотен гривен.
- Репетиторство. Онлайн-уроки английского, математики или музыки не требуют офиса. Платформы типа Zoom – бесплатные.
Затраты: реклама в соцсетях, подписка на сервисы или канва-профиль, базовые курсы.
Онлайн-торговля
Купить товар – продать дороже – это классика.
- Дропшиппинг. Вы размещаете товар у себя на странице, принимаете заказ, а поставщик отправляет его клиенту. Не надо ни склада, ни инвестиций в партии товара.
- Продажа хендмейда. Если умеете делать свечи, украшения, блокноты – стартуйте с материалов на 1–2 тысячи гривен и продавайте через Instagram или Etsy.
- Перепродажа секонд-хенда / винтажа. Покупка интересных вещей в комиссионках, их чистка, фотографирование – и продажа втрое дороже.
Затраты: закупка материалов или товара, базовая реклама, упаковка.
Микросервисы и консультации
Еще один способ – продавать знания или услуги.
- Консультации в своей сфере. Маркетолог, HR, бухгалтер, даже мастер маникюра – каждый имеет, что передать.
- Помощь с оформлением резюме, подготовкой к собеседованию. Актуально для студентов и переселенцев.
- Создание презентаций / логотипов / инстаграм-страниц. Если умеешь работать в Canva – уже не нулевой старт.
Затраты: оформление портфолио, реклама в соцсетях, иногда – лицензии или подписки на сервисы.
Бизнес на эмоциях и заботе
Это бизнес, построен на человеческих эмоциях, тепле, внимания и уюта.
- Подарочные боксы. Минимум: 2-3 готовые идеи, простые наполнения – чай, открытка, свеча, сладкое.
- Мини-букеты, цветочные композиции цветочные композиции. Купить цветы на оптовом рынке – создать 5–6 вариантов и протестировать продажу.
Затраты: закупка наполнения, упаковка, фото для страницы.
Что точно надо учесть
Ваше время – главная инвестиция. Без вложений в рекламу придется много общаться, писать, вручную искать клиентов. Стоит овладеть навыками финансовой грамотности, чтобы разделять бизнес-деньги и личные, вести учет даже малейших расходов – критично.
И еще одним важным умением – является умение продавать. Вы не построите ничего без способности доносить ценность вашей услуги/товара. Видеть и осознавать свой ресурс прежде всего должны вы сами.
Поэтому, начать бизнес с 10 тысячами гривен в кармане – реально. Конечно, это будет не масштабное предприятие, но дело может стать первым шагом к этому. И главное – это может превратиться в полноценное дело, которое кормит, развивает и дает свободу.