Ідеї бізнесу в селі

Якщо місто часто перенасичене ідеями, у селі є можливість вирости з малого до великого, знайти свою нішу і заробляти. 24 Канал зформував добірку ідей, аби показати, що відкрити бізнес в селі – реально.

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Міні-ферма або домашнє господарство

Розведення курей, кролів, качок, кіз чи навіть перепелів – класика сільського бізнесу. Зараз покупці шукають "домашнє", "еко", "без антибіотиків", і саме фермерська продукція відповідає цьому запиту. Ба більше, попит на м'ясо, яйця, молоко та сир завжди є.

Переваги: мініум витрат – подбайте про землю, приміщення для утримання тварин, трохи навичок – і вперед.

Вирощування зелені, овочів і ягід

Від петрушки до полуниці – усе, що росте і гарно виглядає на прилавку, може стати джерелом доходу. Особливо популярні зараз: мікрозелень, органічна продукція, сезонні ягоди, що рано достигають.

Переваги: якщо знайти ринок збуту (наприклад, ресторани, магазини або замовлення через Instagram) – отримаєте більше клієнтів.

Сироварня або майстерня домашніх продуктів

Сир із козячого молока, варення, пастила, мед, соління, соуси – усе це можна готувати вдома й продавати під власним брендом. Люди люблять історії та локальних виробників, особливо якщо подача сучасна.

Туризм і "зелені" садиби

Заміський туризм набирає обертів. Якщо маєш стару хату – її можна перетворити на етно-садибу або глемпінг. Багато містян мріють про вихідні на природі, з піччю, чаном або прогулянками в лісі.

Порада: зроби ставку на автентичність і атмосферу, наразі це користується більшим попитом, ніж люкс.

Виробництво натуральної косметики

Трави, мед, олії – усе це доступне в селі й чудово підходить для виготовлення мила, бальзамів, скрабів. Натуральна косметика – тренд, який стабільно тримається.

Можна почати з домашнього виробництва, тестування на знайомих і продажів через онлайн-магазин.

Майстерня або ремесло

Кераміка, плетіння, дерев'яні вироби, ляльки-мотанки, хендмейд-декор – усе це можна створювати вдома і продавати онлайн. Хендмейд не виходить з моди, а вироби з душею завжди знайдуть покупця.

Де можна збувати: Etsy, Instagram або брати участь у фестивалях/ярмарках.

Мед і продукти бджільництва

Бджолярство вимагає досвіду, але має стабільний попит. Люди шукають якісний мед, а ще – віск, прополіс, пилок, пергу. На цьому можна зробити гарний бренд.

А якщо поєднати з туристичними екскурсіями – буде подвійний прибуток.

Мобільна кав'ярня або фудтрак

У селі або невеликому містечку часто бракує сучасних місць для кави чи вуличної їжі. Якщо є вдале місце – можна поставити трейлер з кавою, бургерами чи морозивом.

Доставка продуктів/послуг по селу

У віддалених селах досі бракує базових сервісів. Можна організувати доставку ліків, хліба, побутових товарів або допомогу літнім людям – і перетворити це на прибуткову справу.

Онлайн-бізнес із дому

Жити в селі – не означає бути поза діджиталом. Копірайтинг, SMM, графічний дизайн, створення контенту або онлайн-курси – усе це можна робити, сидячи біля вікна з видом на поле.

Важливо. Подивіться навколо – чого бракує в селі, чим цікавляться люди? Подумайте, що вдається вам найкраще. Не бійтеся почати з малого. Село – це простір можливостей, де можна працювати на себе, бути ближче до природи й будувати справу, яка має сенс. Усе, що потрібно – трохи рішучості, спостережливість і віра у свою справу.