Президент США Дональд Трамп продолжает совмещать государственную власть с развитием собственной бизнес-империи. Это в свою очередь вызывает новую волну дискуссий о возможном конфликте интересов.

Трамп активно ведет бизнес?

Как сообщает Bloomberg, Трамп не передал свои активы в "слепой траст", а вместо этого остался непосредственно вовлеченным в бизнес, передает 24 Канал.

Согласно документам Белого дома от 19 августа, он приобрел сотни облигаций – от муниципальных до корпоративных, включая бумаги таких компаний, как Qualcomm, Home Depot, T-Mobile и Meta Platforms.

Заметьте. Первая сделка состоялась уже на следующий день после его инаугурации, а до августа президент США провел около 690 финансовых операций.



Его инвестиции охватывают муниципальные облигации, выпущенные местными органами власти, школьными советами, аэропортами и газовыми округами, а также корпоративный долг крупных американских компаний.

Какой капитал имеет Трамп?

По оценкам Bloomberg, чистый капитал Трампа сейчас составляет около 6,4 миллиардов долларов. Львиную долю роста состояния в последние месяцы обеспечили его медиабизнес, криптовалютные проекты и другие активы, добавили не менее 620 миллионов долларов.

В отличие от предыдущих президентов, Трамп оставил бизнес под управлением собственных сыновей, что стало беспрецедентным случаем после принятия в 1978 году федерального закона об этике.

Почему это спровоцировало споры?

В США опасаются, что финансовые интересы президента напрямую пересекаются с политическими решениями Белого дома, в частности относительно компаний, облигации которых он владеет.

Пока администрация не прокомментировала 33-страничный отчет, поданный в Управление правительственной этики.