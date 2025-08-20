Президент США Дональд Трамп продовжує поєднувати державну владу з розвитком власної бізнес-імперії. Це своєю чергою викликає нову хвилю дискусій про можливий конфлікт інтересів.

Трамп активно веде бізнес?

Як повідомляє Bloomberg, Трамп не передав свої активи у "сліпий траст", а натомість залишився безпосередньо залученим до бізнесу, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп похвалився угодою: США зароблять сотні мільярдів на українських надрах

Згідно з документами Білого дому від 19 серпня, він придбав сотні облігацій – від муніципальних до корпоративних, включно з паперами таких компаній, як Qualcomm, Home Depot, T-Mobile та Meta Platforms.

Зауважте. Перша угода відбулася вже наступного дня після його інавгурації, а до серпня президент США провів близько 690 фінансових операцій.



Його інвестиції охоплюють муніципальні облігації, випущені місцевими органами влади, шкільними радами, аеропортами й газовими округами, а також корпоративний борг великих американських компаній.

Який капітал має Трамп?

За оцінками Bloomberg, чистий капітал Трампа нині становить близько 6,4 мільярди доларів. Левову частку зростання статків у останні місяці забезпечили його медіабізнес, криптовалютні проєкти та інші активи, що додали щонайменше 620 мільйонів доларів.

На відміну від попередніх президентів, Трамп залишив бізнес під управлінням власних синів, що стало безпрецедентним випадком після ухвалення у 1978 році федерального закону про етику.

Чому це спровокувало суперечки?

У США побоюються, що фінансові інтереси президента напряму перетинаються з політичними рішеннями Білого дому, зокрема щодо компаній, облігації яких він володіє.

Поки що адміністрація не прокоментувала 33-сторінковий звіт, поданий до Управління урядової етики.