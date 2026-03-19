Создать компанию за 100 евро и двое суток: ЕС готовит настоящую революцию для бизнеса
- ЕС планирует ввести механизм EU Inc., что позволит создавать компании за 48 часов и 100 евро, упрощая бюрократию.
- Украинские бизнесы, такие как Lviv Croissants и Aroma Kava, активно используют Польшу как трамплин для расширения на рынки ЕС.
Европейский Союз планирует серьезно упростить жизнь компаниям и простить регистрацию бизнеса. Идея проста: дать предпринимателям возможность работать по понятным и одинаковым правилам, без необходимости разбираться в десятках различных законодательств.
Как можно будет создать бизнес в ЕС?
Сегодня компании в Европе сталкиваются с реальной бюрократической стеной. В каждой стране – свои законы, свои требования и свои формы бизнеса, поэтому открытие или масштабирование компании может затянуться на недели или даже месяцы, сообщили в Еврокомиссии.
Поэтому решили создать механизм EU Inc. – это альтернативная модель, которую компании смогут выбирать добровольно. Она должна стать своеобразным "единым стандартом" для всего Евросоюза. Основная цель - убрать лишнюю бюрократию и сделать запуск бизнеса максимально быстрым и простым.
Любой предприниматель сможет создать компанию в течение 48 часов, из любой точки Европейского Союза и полностью онлайн. Этот решающий шаг – только начало. Наша цель четкая: одна Европа – один рынок – до 2028 года,
– говорит Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Известно, что это предоставит всем европейским инновационным компаниям возможность зарегистрироваться раз и навсегда за 48 часов и максимум за 100 евро. Какие еще возможности получит бизнес:
- Меньше бумажной волокиты. Данные о бизнесе нужно будет подавать только один раз – система автоматически будет передавать их между странами.
- Полная "цифра". Все процессы - от регистрации до закрытия бизнеса - планируют перевести в онлайн.
- Более легкий перезапуск. Если проект не удался, ликвидировать компанию и начать новую будет значительно проще.
- Лучше для инвесторов. Обещают упростить продажу долей, финансовые операции и доступ к биржам.
- Удобнее нанимать людей. Компании смогут предлагать работникам опционы на акции по всему ЕС.
- Свободный выбор страны. Бизнес сам будет решать, где регистрироваться, без лишних ограничений.
- Защита от злоупотреблений. При этом национальные трудовые и социальные правила останутся в силе.
Польша, Чехия, Германия, Эстония: где украинскому бизнесу лучше всего стартовать?
Украинские предприниматели не ограничиваются только польским рынком. Некоторые компании с уже узнаваемыми брендами используют Польшу как "трамплин" для масштабирования в других странах Европы. По данным Reuters, об этом утверждает и первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты Дариуш Шимчиха.
Компании сначала рассматривают Польшу как мост или трамплин к рынкам Европейского Союза,
– отмечает он.
По такой стратегии работали немало известных в Украине бизнесов, например, сеть Lviv Croissants открыла более десяти заведений в Польше и продолжает расширение в Чехии. Aroma Kava также активно развивается в Польше, а производитель мороженого Three Bears приобрел польскую компанию Nordis.
Отдельного внимания заслуживает Германия. По данным Eurostat, по состоянию на конец ноября 2025 года в Германии находились примерно 1,24 миллиона граждан Украины со статусом временной защиты. Хотя подробная статистика по гражданству учредителей компаний не публикуется, торгово-промышленная палата DIHK фиксирует незначительный рост количества регистраций предпринимательской деятельности в 2024 – 2025 годах по сравнению с 2000-ми годами.
Еще одно интересное направление – Эстония, которую часто называют цифровой бизнес-юрисдикцией. Благодаря программе e-Residency предприниматели могут дистанционно регистрировать компании в пределах ЕС и управлять ими онлайн, а налог на прибыль уплачивается только при его распределении. Это делает страну привлекательной прежде всего для ИТ-бизнеса.
Что известно о регистрации и ведении бизнеса в Украине?
ФЛП в Украине можно самостоятельно открыть онлайн через портал Дія, выбрав систему налогообложения и КВЭДы. Специалисты советуют регистрировать КВЭДы "с запасом", а для малого бизнеса – упрощенную систему налогообложения.
ФЛП на упрощенной системе налогообложения должны следить за годовыми лимитами дохода, которые отличаются для каждой группы. Превышение лимита дохода приводит к уплате 15% налога с превышения, возможного перевода на другую группу или общую систему.
ФЛП могут оштрафовать на 10 минимальных зарплат за каждого неоформленного работника при первой проверке. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 30 минимальных зарплат, что равно 259 410 гривен в 2026 году.