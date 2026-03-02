Укр Рус
2 марта, 15:34
4

Бум украинского бизнеса: сколько ФОПов открыли украинцы в Польше

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Украинцы зарегистрировали в Польше почти сотню тысяч ФЛП, что свидетельствует об активном развитии бизнеса украинских беженцев.
  • Присутствие украинцев в ЕС способствует экономическому росту, например, в Польше украинцы составляют 2,7% ВВП.

Украинские беженцы наполняют ВВП Польши, развивая свои бизнесы в стране. Так, украинцы зарегистрировали в Польше почти сотню тысяч ФОПов.

Украинский бизнес в Польше: сколько компаний открыли?

Украинцы зарегистрировали в Польше 90 тысяч ФЛП и 20 тысяч акционерных обществ, пишет "Интерфакс-Украина".

Маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый рассказал, что таким образом украинцы научились юридическим нюансам ведения бизнеса в ЕС.

Многие украинцы уже готовы к этому, чтобы пользоваться европейской поддержкой и предпринимательством ЕС в Польше. Эти люди уже умеют работать в тех юридических обстоятельствах, которые касаются Европейского Союза, потому что Польша есть в Европейском Союзе. Это уже наше общее большое достижение,
– говорит Чажастый.

По его словам, со своей стороны Польша может гарантировать Украине стройматериалы для восстановления или развития инфраструктуры.

Мы имеем европейские знания по использованию европейских ресурсов, имеем такие структуры и бюрократию, которые могут это реализовать или помогать вам в реализации таких проектов. А конкретные цифры и суммы будут уже на уровне правительств,
– подчеркнул он.

Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

  • в Польше – 900 тысяч украинцев;
  • в Германии – 295 тысяч;
  • в Чехии – около 390 тысяч.
 

Василий Воскобойник

Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

  • в ВВП Польши – 2,7%;
  • Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;
  • Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Где украинцы в Польше зарабатывают больше всего?

  • Средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в сентябре 2025 года составляла 8 750 злотых брутто, что превышает 100 тысяч гривен.

  • Быстрее всего зарплаты растут в промышленных отраслях, таких как производство компьютеров, электроники, транспортного оборудования и машиностроения.