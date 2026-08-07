Состояние корпоративного сектора России во втором квартале текущего года существенно ухудшилось. Опросы показывают, что проблемы усугубляются практически по всем ключевым направлениям.

Что происходит с бизнесом в России

Но самым большим вызовом стали именно неплатежи между компаниями, что сообщает Служба внешней разведки Украины.

Задержки расчетов с контрагентами – это главная проблема почти 40 % предприятий. То есть почти половины от общего числа. И это на 5,6 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.

В частности, высокая ключевая ставка Центрального банка России ограничила доступ к дешевым кредитам. А это означает, что все больше компаний финансируют свою деятельность за счет просрочки платежей поставщикам. Таким образом, кредиторская задолженность фактически стала альтернативой банковскому кредитованию.

Слабый внутренний спрос – это вторая большая проблема, на которую указали 33 % участников опроса. Но бизнес не расширил производство, а начал жестко экономить.

Например, сокращать расходы планируют уже 86,3% компаний – на 20,9 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.

Еще 26% предприятий намерены повысить цены, чтобы компенсировать рост расходов.

О нехватке оборотных средств сообщили уже 26,9% компаний. В то время как 15% назвали проблемой недоступность кредитов.

Так предприятия все реже обращаются в банки и чаще перекладывают финансовое давление на своих контрагентов – из-за задержек расчетов.

Более того, доля российских компаний, сообщивших о трудностях с поставками сырья, материалов и комплектующих, выросла до 23,1%. За квартал показатель вырос на 12,5 процентных пункта.

Негативная динамика наблюдается также в производстве.

Доля компаний, сокративших выпуск продукции, выросла до 14,1%, а доля предприятий, заморозивших или отложивших инвестиционные программы, – до 12,8%,

– отмечается в обзоре.

Оба показателя за квартал выросли почти на пять процентных пунктов. То есть бизнес не только реагирует на текущие трудности, но и сокращает вложения в будущее.

Так корпоративный сектор России теряет способность поддерживать привычный режим работы. Постепенно экономическое давление перемещается с финансовой системы непосредственно на предприятия.

Напомним, что Рада директоров Центробанка России снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. То есть до 14% годовых.

В то же время общий объем проблемной задолженности российского бизнеса достиг 8,14 миллиарда долларов. Наихудшая ситуация наблюдается среди микробизнеса.