Польский бизнес заявил о сложностях в Украине, и это не только коррупция

В течение 21 – 22 мая Киев посетила особая делегация из Польши. Чиновники и представители бизнеса хотели обсудить с украинским правительством текущую ситуацию, в частности относительно инвестиций.

На что жалуются поляки в Украине

Польский бизнес якобы чувствует, что его "вытесняют" из Украины, передает money.pl. Поэтому министр финансов и экономики Анджей Доманский пытался уладить часть споров, хотя многие проблемы до сих пор остаются нерешенными.

Известно, что темами для обсуждения стали инвестиции в энергетический сектор, развитие дроновых технологий и подготовка к июньской Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Однако в повестке дня был и вопрос о польской компании, которая до сих пор ждет деньги за строительство мусороперерабатывающего завода во Львове.

Однако список "сложных вопросов" во взаимных отношениях значительно длиннее, и его нельзя скрыть декларациями о солидарности и поддержке Украины в борьбе с Россией,

– говорится в сообщении.

Предприниматели жалуются на жесткие правила и короткие сроки проведения тендеров, а также недостаточную поддержку системы гарантий. Один из представителей бизнеса описал ситуацию, когда польские компании якобы "вытесняют" с украинского рынка, тогда как преимущество могут получать, в частности, турецкие фирмы.

Кроме того, вспомнили и о коррупции – так называемом "дополнительном налоге", который якобы остается системной проблемой, а также ограниченном присутствии польских институтов развития.

В СМИ добавили – часть бизнеса и политиков опасается возможного вступления Украины в ЕС. Прежде всего беспокойство касается конкуренции в аграрном секторе и транспортной отрасли.

И хотя одного официального визита мало для решения всех проблем, Доманский "остается оптимистом". По его словам, украинская сторона открыта к диалогу, а результаты поездки в Киев даже превзошли ожидания.

Интересно! По информации украинского Минфина, на встрече обсудили сотрудничество с польским банком развития BGK и экспортно-кредитным агентством KUKE по поддержке проектов восстановления, развития муниципальной инфраструктуры, энергетики, транспорта и частного сектора.

