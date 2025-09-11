В Виннице было уничтожено предприятие по производству дверей. Это произошло во время российской атаки 10 сентября.

Что известно об уничтожении бизнеса в Виннице?

Семья Галины Бабак развивала этот бизнес 20 лет, передает 24 Канал со ссылкой на предпринимательницу в Instagram.

Галина Бабак рассказала, что после атаки на Винницу был полностью уничтожен бизнес ее семьи. Они вели его вместе с мужем. Однако женщина уже 1,5 года занимается им самостоятельно, ведь муж пропал без вести на войне.

Я не буду писать о цифрах, но кто имеет производственный бизнес, тот поймет, что есть кредиты, есть обязательства перед клиентами и поставщиками,

– отметила Бабак на своей странице.

Согласно ее словам, сколько займет времени разбор "форс-мажорной" ситуации по контрактам – это вопрос открытый.

Это был бизнес производства дверей, в который мы вложили 20 лет своей жизни..

– добавила предпринимательница.

В частности она попросила помочь юридически – кто уже сталкивался с такими ситуациями:

как на это реагирует государство; какая процедура; куда идти.

Обратите внимание! Галина Бабак написала, что будет благодарна за консультации или полезные контакты. Также финансовая поддержка ей сейчас тоже необходима.

Что известно об атаке на Винницу?

Атака на Винницу произошла утром 10 сентября. Под ударом ракет и "шахедов" оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры города. Кроме того, сообщили об одном пострадавшем в результате атаки.

Уже днем спасатели ликвидировали возгорание на объекте промышленной инфраструктуры, возникшее в результате российского обстрела. Также начали разбирать конструкции разрушенного здания.

Какие еще бизнесы пострадали в результате обстрелов в последнее время?