Дела налаживаются: НБУ сообщил о росте количества и сумм кредитов для бизнеса

Украинский бизнес, несмотря на войну, наращивает объемы работы. За инвестициями для расширения предприниматели часто обращаются в банки.

НБУ провел опрос среди банков по кредитованию украинского бизнеса. Результаты показали положительную тенденцию нашей экономики.

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Бизнес берет больше денег у банков

В прошлом квартале объем ссуд банков для бизнеса и населения показал положительную динамику. Финучреждения прогнозируют, что в следующие четыре месяца эта тенденция будет продолжаться.

Больше всего возросло количество гривневых ссуд для малого и среднего бизнеса. Обычно предприниматели берут кредиты на рост оборотных средств и капитальных инвестиций.

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию. Следовательно. бизнесу нужно будет работать с учетом этих факторов.

Что касается домохозяйств, то здесь активность в ссудах стимулируют более низкие проценты. Поскольку рост процентов пока не предполагается, показатель должен расти и в следующем квартале.

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Также сообщается, что впервые после начала полномасштабного вторжения банки хотят ослабить корпоративные стандарты кредитования для МСП. Речь идет прежде всего о гривневых и краткосрочных кредитах. А вот для долгосрочных и валютных ссуд ситуация будет противоположной.

"Впервые с начала полномасштабной войны опрос зафиксировал увеличение количества одобренных заявок на кредиты бизнеса", – говорится в отчете НБУ.