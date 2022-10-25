Как и нужно ли компаниям вести социальные сети во время войны: советы эксперта

Несмотря на полномасштабную войну, украинский бизнес продолжает работать и поддерживать Украину на экономическом фронте. Рекламные бюджеты компаний значительно упали, однако социальные сети остаются важным инструментом для продвижения брендов и коммуникации с клиентами.

Глава отдела SMM в компании Киевстар Ольга Гуцало поделилась, как бизнесу следует вести социальные сети во время полномасштабной войны. Бизнес 24 передает основные советы эксперта.

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Как бизнесу вести социальные сети в условиях военного положения

Первое, что советует SMM-ница – прежде всего не переставать вести аккаунты вашего бренда в социальных сетях, а именно:

продолжать активный консалтинг;

адаптировать сегодняшние темы под tone of voice вашей компании;

следить за новостями, подбадривать аудиторию и стремиться к победе вместе с читателями страниц вашего бренда.

Ольга Гуцало подчеркивает, что если активности в социальных сетях не будет, клиенты подумают, что ваш бизнес прекратил деятельность. Это повлияет на лояльность вашей аудитории и снизит доход компании.

В то же время, эксперт добавляет, что так называемый "период тишины" в соцсетях уместен для брендов в дни траура и во время действительно нестабильных ситуаций.

Как адаптировать контент

Чтобы аудитория воспринимала ваши посты, публикации нужно адаптировать к условиям современного времени. При создании контент-плана необходимо:

указать актуальный график работы;

вводить рутинные темы войны в контент и описывать актуальные страхи, переживания и прочее;

если ваш бизнес имеет физическое представительство, не лишним будет прописать о наличии укрытия и напоминать о нем и безопасности клиентов.

Эксперт подчеркивает, что пользователи соцсетей сейчас ценят социально ответственные и сознательные бренды. Поэтому, если вы занимаетесь волонтерством, донатите на нужды Вооруженных Сил Украины и делаете взносы в разные фонды, – обязательно делитесь этой информацией с читателями.

Если же случаются непредсказуемые события – не отстраняйтесь и не делайте вид, что ничего не произошло. Вносите изменения в контент-план, реагируйте на новости, публикуйте ситуативы и будьте готовы убрать "веселый" контент, если его публикация внезапно становится неуместной.