Очільниця відділу SMM у компанії Київстар Ольга Гуцало поділилася, як бізнесу слід вести соціальні мережі під час повномасштабної війни. Бізнес 24 переповідає основні поради експертки.

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Як бізнесу вести соціальні мережі в умовах воєнного стану

Найперше, що радить SMM-ниця, – передусім не переставати вести акаунти вашого бренду у соціальних мережах, а саме:

продовжувати активний консалтинг;

адаптувати теми сьогодення під tone of voice вашої компанії;

слідкувати за новинами, підбадьорювати аудиторію та прагнути перемоги разом з читачами сторінок вашого бренду.

Ольга Гуцало підкреслює, що якщо активності у соціальних мережах не буде, то клієнти подумають, що ваш бізнес припинив діяльність. Це вплине на лояльність вашої аудиторії та знизить дохід компанії.

Водночас, експертка додає, що так званий "період тиші" у соцмережах доречний для брендів у дні жалоби та під час справді нестабільних ситуацій.

Як адаптувати контент

Щоб аудиторія сприймала ваші дописи, публікації потрібно адаптувати до умов сьогодення. Під час створення контент-плану необхідно:

вказати актуальний графік роботи;

вводити буденні теми війни у контент та описувати актуальні страхи, переживання тощо;

якщо ваш бізнес має фізичне представництво, не зайвим буде прописати про наявність укриття, і нагадувати про нього та безпеку клієнтів.

Експертка підкреслює, що користувачі соцмереж нині цінують соціально відповідальні та свідомі бренди. Тому, якщо ви займаєтесь волонтерством, донатите на потреби Збройних Сил України та робите внески у різні фонди, – обов'язково діліться цією інформацією з читачами.

Якщо ж трапляються непередбачувані події, – не відсторонюйтесь і не вдавайте, що нічого не відбулось. Вносьте зміни у контент-план, реагуйте на новини, публікуйте ситуативи та будьте готові прибрати "веселий" контент, якщо його публікація раптово стає недоречною.