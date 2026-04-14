Бизнес Актуальные новости
14 апреля, 17:44
70 литров алкоголя и 5 тысяч пачек сигарет: БЭБ накрыло бизнесмена, который торговал контрафактом

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В Одесской области разоблачили схему незаконной продажи алкоголя и сигарет, которой занимался предприниматель из Белгород-Днестровского района.
  • Во время обысков изъяли более 5 тысяч пачек сигарет и более 70 литров алкоголя на сумму более 1,6 миллиона гривен.

В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконной продажи подакцизной продукции. Речь идет о жителе Белгород-Днестровского района, который, по данным следствия, торговал контрафактным алкоголем и табаком без соответствующих разрешений.

Что известно о незаконной торговле алкоголем и табаком?

Мужчина официально был зарегистрирован как предприниматель и занимался розничной торговлей продуктами. В то же время параллельно, вероятно, наладил продажу нелегальной продукции в селе Шабо, сообщили в БЭБ.

  • Следствие установило, что фигурант закупал алкоголь и сигареты у поставщиков, зная об их незаконном происхождении.
  • Продукция не имела акцизных марок и не соответствовала стандартам качества.
  • Для хранения и сбыта товара он использовал несколько помещений, а также собственный автомобиль.
  • Расчет с покупателями осуществлялся наличными.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тысяч пачек сигарет и более 70 литров алкоголя. Часть товара хранили в специально оборудованных местах и транспорте. Общую стоимость изъятой продукции оценили в более 1,6 миллиона гривен.

Другие незаконные бизнесы, что разоблачило БЭБ

  • Бюро экономической безопасности провело более 70 обысков, изъяв продукцию и оборудование на 30 миллионов гривен, связанных с теневым бизнесом вейпинга. Участники схемы избегали уплаты налогов, дробя бизнес на различные ФОПы и компании, отмывая деньги через финансовые операции.

  • В Одесской области предприниматель использовал схему "дробления бизнеса", разбивая его на десятки ФЛП, чтобы уклоняться от налогов. Во время обысков изъяли документы, наличные, печати и цветы на общую сумму более 10,5 миллионов гривен, а предпринимателю объявили подозрение.

  • На западе Украины разоблачили схему "дробления бизнеса", позволившую сети супермаркетов избегать уплаты налогов на сумму более 23,7 миллионов гривен.

  • Бюро экономической безопасности Украины разоблачило крупнейшую нелегальную табачную фабрику, которая приносила более миллиарда гривен ежемесячно. Во время обысков изъято оборудование, 750 тысяч пачек сигарет и материалы на общую сумму более 200 миллионов гривен.
     