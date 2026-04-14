70 литров алкоголя и 5 тысяч пачек сигарет: БЭБ накрыло бизнесмена, который торговал контрафактом

В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконной продажи подакцизной продукции. Речь идет о жителе Белгород-Днестровского района, который, по данным следствия, торговал контрафактным алкоголем и табаком без соответствующих разрешений.

Что известно о незаконной торговле алкоголем и табаком?

Мужчина официально был зарегистрирован как предприниматель и занимался розничной торговлей продуктами. В то же время параллельно, вероятно, наладил продажу нелегальной продукции в селе Шабо, сообщили в БЭБ.

Смотрите также "Космические" убытки для бюджета: каждая вторая чашка кофе в Украине может быть контрабандой

Следствие установило, что фигурант закупал алкоголь и сигареты у поставщиков, зная об их незаконном происхождении.

Продукция не имела акцизных марок и не соответствовала стандартам качества.

Для хранения и сбыта товара он использовал несколько помещений, а также собственный автомобиль.

Расчет с покупателями осуществлялся наличными.

Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тысяч пачек сигарет и более 70 литров алкоголя. Часть товара хранили в специально оборудованных местах и транспорте. Общую стоимость изъятой продукции оценили в более 1,6 миллиона гривен.

Другие незаконные бизнесы, что разоблачило БЭБ