70 литров алкоголя и 5 тысяч пачек сигарет: БЭБ накрыло бизнесмена, который торговал контрафактом
- В Одесской области разоблачили схему незаконной продажи алкоголя и сигарет, которой занимался предприниматель из Белгород-Днестровского района.
- Во время обысков изъяли более 5 тысяч пачек сигарет и более 70 литров алкоголя на сумму более 1,6 миллиона гривен.
В Одесской области правоохранители разоблачили схему незаконной продажи подакцизной продукции. Речь идет о жителе Белгород-Днестровского района, который, по данным следствия, торговал контрафактным алкоголем и табаком без соответствующих разрешений.
Что известно о незаконной торговле алкоголем и табаком?
Мужчина официально был зарегистрирован как предприниматель и занимался розничной торговлей продуктами. В то же время параллельно, вероятно, наладил продажу нелегальной продукции в селе Шабо, сообщили в БЭБ.
- Следствие установило, что фигурант закупал алкоголь и сигареты у поставщиков, зная об их незаконном происхождении.
- Продукция не имела акцизных марок и не соответствовала стандартам качества.
- Для хранения и сбыта товара он использовал несколько помещений, а также собственный автомобиль.
- Расчет с покупателями осуществлялся наличными.
Во время обысков правоохранители изъяли более 5 тысяч пачек сигарет и более 70 литров алкоголя. Часть товара хранили в специально оборудованных местах и транспорте. Общую стоимость изъятой продукции оценили в более 1,6 миллиона гривен.
Другие незаконные бизнесы, что разоблачило БЭБ
Бюро экономической безопасности провело более 70 обысков, изъяв продукцию и оборудование на 30 миллионов гривен, связанных с теневым бизнесом вейпинга. Участники схемы избегали уплаты налогов, дробя бизнес на различные ФОПы и компании, отмывая деньги через финансовые операции.
В Одесской области предприниматель использовал схему "дробления бизнеса", разбивая его на десятки ФЛП, чтобы уклоняться от налогов. Во время обысков изъяли документы, наличные, печати и цветы на общую сумму более 10,5 миллионов гривен, а предпринимателю объявили подозрение.
На западе Украины разоблачили схему "дробления бизнеса", позволившую сети супермаркетов избегать уплаты налогов на сумму более 23,7 миллионов гривен.
Бюро экономической безопасности Украины разоблачило крупнейшую нелегальную табачную фабрику, которая приносила более миллиарда гривен ежемесячно. Во время обысков изъято оборудование, 750 тысяч пачек сигарет и материалы на общую сумму более 200 миллионов гривен.