БЭБ уличило в неуплате налогов компании, связанные с "королем контрабанды"

Бюро экономической безопасности разоблачило сеть компаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.

Компании связаны с известным контрабандистом

Следствие не называет фигурантов дела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу БЭБ. По данным ЭП, речь идет, в частности об одесском терминале "Олимпекс Купе", который связан с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

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Терминал "Олимпекс Купе" фигурирует в схеме нелегального экспорта "черного зерна".

При этом в БЭБ отметили, что подозреваемые предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции.

Предприятия входят в состав холдинга, что является резидентом ОАЭ, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплаты кредиторской задолженности инвестиционным фондам США,

– говорится в сообщении БЭБ.

В чем подозревают компании

По данным следствия, должностные лица компаний умышленно занижают базу налогообложения. В частности, по данным налоговой отчетности, стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200 – 300 гривен за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 гривен.

Разница между рыночной стоимостью услуг и цифрами, указанными в налоговых декларациях компании, была переведена на подконтрольные предприятия, которыми руководили нерезиденты. После этого маневра незадекларированные доходы были возвращены в страну через незаконные операции по снятию наличных.

Таким образом только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 миллионов гривен налога на прибыль.

Что обнаружили обыски

Детективы БЭБ провели обыски на территории зернового терминала и изъяли документацию, "имеющую признаки подделки, и касающуюся происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции".

Отмечают, что должностные лица и представители упомянутых компаний всячески противодействуют проведению обысков, отказываются предоставлять запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.

При этом детективы отметили, что сейчас устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц, "среди которых в том числе известный подсанкционный контрабандист".