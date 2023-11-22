Как зарабатывать на собственном бренде, чтобы не потерять аудиторию

В последние годы блогинг в Украине стремительно набирает популярность. 24 Канал пообщался с блогершей и инфлюенсером Анитой Соловей, чтобы узнать, как монетизировать собственный блог и с какими сложностями можно столкнуться.

Каким должен быть бренд

Для успешной монетизации личного бренда чрезвычайно важно полное доверие аудитории. Пользователи должны понимать, что блогер это ответственный и надежный человек и не рекламирует продукт сомнительного качества. Такое отношение основывается на принципах честности, объясняет блогерша.

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Анита Соловей Блогер, инфлюенсер Даже если вы предлагаете продукт, о котором имеете небольшой опыт, стоит отметить: Я рекламирую это, но советую самостоятельно проверить отзывы и сделать осознанный выбор. Итак, первое правило к успешным продажам – установления связи с аудиторией, которая поверит вам и вашим рекомендациям. Аудитория, которая вам доверяет, также захочет рекомендовать вас своим знакомым.

Также очень важно быть источником полезной информации. Надо советовать и делиться лайфхаками, и желательно делать это бесплатно. Так у людей появится привычка ждать от вас чего-нибудь полезного. Это поможет формировать у них автоматическую реакцию на ваши рекомендации, что в конечном счете повысит вероятность покупок.

С чего начать монетизацию

Монетизацию не следует начинать со старта блога, она требует стратегического планирования. Важно сначала создать спрос, заинтриговать аудиторию и показать процесс, то есть прогреть пользователей. Это достаточно известный и популярный маркетинговый ход.

Вспомните запуск нового iPhone: мы слышим слухи о нем за два-три месяца до выпуска. Это рекламный прогрев, который позволяет бренду зайти в инфополе. Так же, прежде чем представить свой продукт, нужно провести качественную подготовку,

– рассказывает Анита.

Этот процесс охватывает преодоление четырех уровней возражений аудитории:

Доверие

Покажите свою экспертность, мотивацию и историю, чтобы убедить, что вам можно доверять.

Актуальность

Продемонстрируйте на примерах, каких она может достичь результатов, благодаря вашим советам, объясните, почему именно сейчас ей стоит обратиться к вашему контенту.

Коннект

Объясните, почему именно вы тот человек, которого стоит выбрать. Почувствуйте и отразите боль вашей аудитории, понимание ее возможностей и разумный подход.

Упаковка

Грамотно подайте продукт, создав эмоциональное звучание, которое поразит и выведет его на передний план. Добавьте ажиотаж и укажите спрос на ваш продукт с помощью отзывов и положительных реакций.

Основные сложности при монетизации

По словам Аниты Соловей, главная сложность во время монетизации бренда когда блогер боится продаж, потому что имеет устаревшее представление о них. Так что сначала важно понять, что продажи это о пользе для других, об обмене ресурсами, временем и заработком.

Сначала важно переосмыслить свой взгляд на продажи и понять, что продается не конкретный товар или услуга, а будущее удовлетворение и здоровье. Например, при продаже марафона с похудением необходимо подчеркнуть не сам марафон или упражнения, а получение удовольствия от улучшенного внешнего вида и здоровья,

– объясняет она.

Как не потерять доверие

Блогеры должны понимать, что современная экономика строится на рыночных отношениях, поэтому они становятся, по сути, продавцами, которые умеют эффективно представить товар, привлечь внимание и создать положительное впечатление.

Блогерша успокаивает, если среди вашего окружения или среди подписчиков есть те, кто изменит свое отношение из-за того, что вы развиваете свой бизнес, то это следует рассматривать положительно.

Люди, которые не могут радоваться вашим успехам или не поддерживают вас, могут отступить. Почему нужны те, кто не способствует вашему росту или счастью? Доверие строится на честности, и вы всегда можете красиво подать свою историю. Важно объяснить, почему именно сейчас вы решили монетизироваться, установить большие цели, приобрести что-то для себя или близких. Каждый имеет свою цель и внутреннюю мотивацию, и вы можете соединиться с аудиторией, искренне рассказывая об этом,

– рассказывает Соловей.

Также важно объяснять свои действия аудитории. Если вы сначала делились своими кулинарными достижениями, а потом внезапно начали что-то рекламировать, то нужно объяснить пользователям, почему так произошло.

Как увеличить и удержать аудиторию

Рассказывая об изменениях, вы делаете их понятными и приемлемыми для вашей аудитории.

В общем монетизация помогает увеличить финансовые ресурсы, выстраивать эффективную рекламу для блога непосредственно и улучшать качество своей жизни. Услуга позволяет привлекать больше внимания к собственному контенту и повышает его качество. Динамическое усовершенствование и рост вдохновляют зрителей, поскольку они ценят процесс улучшения.

Относительно удержания внимания пользователей важно внедрять их в контекст, акцентируя на преимуществах, которые они могут получить от вас.

Подтверждение полезности и объяснение, почему они должны оставаться здесь, помогают сохранять их заинтересованность и поддерживать активное участие в вашем контенте.