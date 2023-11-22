Яким має бути бренд

Для успішної монетизації особистого бренду надзвичайно важлива повна довіра аудиторії. Користувачі повинні розуміти, що блогер це відповідальна та надійна людина й не рекламуватиме продукт сумнівної якості. Таке ставлення ґрунтується на принципах чесності, пояснює блогерка.

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Аніта Соловей Блогерка, інфлюенсерка Навіть якщо ви пропонуєте продукт, про який ви маєте невеликий досвід, варто зазначити: Я рекламую це, але раджу самостійно перевірити відгуки та зробити усвідомлений вибір. Отже, перше правило до успішних продажів — встановлення звʼязку з аудиторією, яка повірить вам та вашим рекомендаціям. Аудиторія, яка вам довіряє, також захоче рекомендувати вас своїм знайомим.

Також дуже важливо бути джерелом корисної інформації. Треба радити та ділитися лайфхаками, і бажано робити це безкоштовно. Так у людей зʼявиться звичка очікувати від вас чогось корисного. Це допоможе формувати у них автоматичну реакцію на ваші рекомендації, що у кінцевому підсумку підвищить ймовірність покупок.

З чого почати монетизацію

Монетизацію не варто починати зі старту блогу, вона вимагає стратегічного планування. Важливо спочатку створити попит, заінтригувати аудиторію і показати процес, тобто прогріти користувачів. Це доволі відомий і популярний маркетинговий хід.

Пригадайте запуск нового iPhone: ми чуємо чутки про нього за два-три місяці до випуску. Це маркетинговий прогрів, який дозволяє бренду зайти в інфополе. Так само, перш ніж представити свій продукт, потрібно провести якісну підготовку,

– розповідає Аніта.

Цей процес охоплює подолання чотирьох рівнів заперечень аудиторії:

Довіра

Покажіть свою експертність, мотивацію та історію, щоб переконати, що вам можна довіряти.

Актуальність

Продемонструйте на прикладах, яких вона може досягнути результатів, завдяки вашим порадам, поясніть, чому саме зараз їй варто звернутися до вашого контенту.

Конект

Поясніть, чому саме ви та особа, яку варто обрати. Відчуйте і відобразіть біль вашої аудиторії, розуміння її можливостей та розумний підхід.

Упаковка

Грамотно подайте продукт, створивши емоційне звучання, яке вразить та виведе його на передній план. Додайте ажіотаж та покажіть попит на ваш продукт за допомогою відгуків та позитивних реакцій.

Основні складнощі під час монетизації

За словами Аніти Соловей, головна складність під час монетизації бренду — коли блогер боїться продажів, бо має застаріле уявлення про них. Тож спершу важливо зрозуміти, що продажі це про користь для інших, про обмін ресурсами, часом і заробітком.

Спочатку важливо переосмислити свій погляд на продажі та зрозуміти, що продається не конкретний товар чи послуга, а майбутнє задоволення та здоровʼя. Наприклад, при продажу марафону зі схудненням необхідно підкреслити не сам марафон чи вправи, а отримання задоволення від покращеного зовнішнього вигляду та здоровʼя,

– пояснює вона.

Блогери мусять розуміти, що сучасна економіка будується на ринкових відносинах, тож вони стають, по суті, продавцями, які вміють ефективно презентувати товар, привернути увагу й створити позитивне враження.

Як не втратити довіру

Блогерка заспокоює, якщо серед вашого оточення чи серед підписників є ті, хто змінить своє ставлення через те, що ви розвиваєте свій бізнес, то це варто розглядати позитивно.

Люди, які не можуть радіти вашим успіхам чи не підтримують вас, можуть відступити. Чому потрібні ті, хто не сприяє вашому росту чи щастю? Довіра будується на чесності, і ви завжди можете красиво подавати свою історію. Важливо пояснити, чому саме зараз ви вирішили монетизуватися, встановити великі цілі, придбати щось для себе чи близьких. Кожен має свою мету та внутрішню мотивацію, і ви можете зʼєднатися з аудиторією, щиро розповідаючи про це,

– розповідає Соловей.

Також важливо пояснювати свої дії аудиторії. Якщо спершу ви ділилися своїми кулінарними досягненнями, а потім раптово почали щось рекламувати, то треба пояснити користувачам, чому так сталося.

Зауважте! Розповідаючи про зміни, ви робите їх зрозумілими та прийнятними для вашої аудиторії.

Як збільшити та втримати аудиторію

Загалом монетизація допомагає збільшити фінансові ресурси, вибудовувати ефективну рекламу для блогу безпосередньо та поліпшувати якість свого життя. Послуга надає можливість привертати більше уваги до власного контенту та підвищує його якість. Динамічне удосконалення і зростання надихають глядачів, оскільки вони цінують процес покращення.

Щодо утримання уваги користувачів, важливо впроваджувати їх в контекст, акцентуючи на перевагах, які вони можуть отримати від вас.

Важливо! Засвідчення корисності та пояснення, чому вони повинні залишатися тут, допомагають зберігати їхню зацікавленість і підтримувати активну участь у вашому контенті.