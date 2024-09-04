В каких случаях налоговая может заблокировать счет предпринимателя

Налоговая служба принимает ряд мер для обеспечения своевременной уплаты налогов предпринимателями. Среди них блокировка расчетного счета предприятия, которая может длиться до трех месяцев.

Какие основания для блокировки счетов предпринимателей

Согласно, если предприниматель не выполняет налоговые обязательства в установленные сроки после получения предупреждения, налоговая служба имеет право инициировать исполнительное производство. В то же время исполнительное производство может быть начато в случаях подозрения в уклонении от уплаты налогов или при наличии значительной налоговой задолженности.

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При этом, до момента блокировки счета предприниматель не получит предупреждения и не будет информирован о конкретных действиях налоговой службы. Блокировка может длиться до 72 часов, но в случае серьезных нарушений срок может быть продлен до трех месяцев

Обратите внимание! Средства на расчетном счете не подлежат защите от ареста в соответствии со статьей 54 "Закона о банках". Это означает, что налоговые органы могут заблокировать счет без установления определенного лимита на сумму, что остается освобождению от ареста.