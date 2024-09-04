Какие основания для блокировки счетов предпринимателей

Согласно, если предприниматель не выполняет налоговые обязательства в установленные сроки после получения предупреждения, налоговая служба имеет право инициировать исполнительное производство. В то же время исполнительное производство может быть начато в случаях подозрения в уклонении от уплаты налогов или при наличии значительной налоговой задолженности.

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При этом, до момента блокировки счета предприниматель не получит предупреждения и не будет информирован о конкретных действиях налоговой службы. Блокировка может длиться до 72 часов, но в случае серьезных нарушений срок может быть продлен до трех месяцев

Обратите внимание! Средства на расчетном счете не подлежат защите от ареста в соответствии со статьей 54 "Закона о банках". Это означает, что налоговые органы могут заблокировать счет без установления определенного лимита на сумму, что остается освобождению от ареста.