Які підстави для блокування рахунків підприємців

Відповідно, якщо підприємець не виконує податкові зобов'язання у встановлені строки після отримання попередження, податкова служба має право ініціювати виконавче провадження. Водночас виконавче провадження може бути розпочате у випадках підозри в ухиленні від сплати податків або при наявності значної податкової заборгованості.

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При цьому, до моменту блокування рахунку підприємець не отримає попередження і не буде інформований про конкретні дії податкової служби. Блокування може тривати до 72 годин, але у випадку серйозних порушень строк може бути продовжений до трьох місяців

Зауважте! Кошти на розрахунковому рахунку не підлягають захисту від арешту відповідно до статті 54 "Закону про банки". Це означає, що податкові органи можуть заблокувати рахунок без встановлення певного ліміту на суму, що залишається звільненню від арешту.