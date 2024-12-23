В BMW подтвердили поставки люксовых авто в Россию: причастных уволили

Автомобильный гигант BMW сообщил, что обнаружил нелегальный экспорт своих автомобилей в Россию. В результате компания приостановила все продажи и уволила с работы лиц, причастных к незаконной деятельности.

Более 100 автомобилей незаконно попали в Россию

Нарушения обнаружили в филиале компании в немецком городе Ганновер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Дальнейшая продажа транспортных средств в Россию была остановлена. Кроме того, BMW Group решила уволить сотрудников, которые несут за это наибольшую ответственность.

Поэтому, в BMW подтвердили информацию Business Insider, согласно которой покупателям из России было передано более 100 автомобилей премиум-класса несмотря на то, что страна находится под санкциями.

"Серый импорт"

В компании отметили, что запрет на экспорт авто в Россию является частью санкционных ограничений и BMW придерживается их.

Также в BMW Group отметили, что иногда их продукция может попадать на российский рынок через так называемые механизмы "серого импорта", когда товары поступают через сторонних поставщиков, минуя официальные каналы. Компания отметила, что принимает активные меры для предотвращения подобных случаев.