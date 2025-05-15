Миллиардная сделка: Boeing получила самый большой заказ в истории

Авиакомпания Qatar Airways объявила о заключении крупного контракта с Boeing. Речь идет о закупке 160 самолетов.

Крупнейшая сделка Boeing

Подписание соглашения состоялось в Дохе при участии бывшего президента США и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это более 200 миллиардов долларов. В пересчете на 160 самолетов – это что-то невероятное. Это рекорд. Поздравляю Boeing. Выпускайте эти самолеты,

– заявил Трамп во время церемонии.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг, который подписал контракт вместе с председателем Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром, также признал, что "это самый большой заказ в истории компании".

Детали сделки

Соглашение пока не раскрывает, какие именно модели самолетов входят в поставку. Также пока неизвестно, или контракт уже подтвержден депозитом, или речь идет об опционах на будущее.

Несмотря на то, что Boeing больше не публикует официальные прайс-листы, по оценкам экспертов, стоимость заказа на 160 самолетов модели 777X может достигать 70 миллиардов долларов. В то же время в таких масштабных сделках авиаперевозчики обычно получают существенные скидки.