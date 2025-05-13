Китай возобновляет поставки самолетов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает 24 Канал.

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Еще в апреле компания Boeing заявляла об отказе китайских клиентов принимать новые самолеты из-за действующих пошлин. Зато на этой неделе официальные лица в Пекине начали сообщать авиакомпаниям и госучреждениям о возможности возобновления поставок авиалайнеров, произведенных в США.

Что способствовало этому

Это стало возможным после договоренности США и Китая от 12 мая о приостановлении части таможенных ограничений на 90 дней. Это позволило временно остановить эскалацию торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Справочно. Ранее Китай официально запретил национальным авиакомпаниям принимать новые борта Boeing, а также рекомендовал ограничить закупки авиационных запчастей из США.

Компания Boeing, в свою очередь, искала альтернативных покупателей для десятков самолетов, предназначенных для китайского рынка. Генеральный директор компании Келли Ортберг тогда заявил, что около 50 самолетов, которые должны были быть переданы Китаю в текущем году, оказались под вопросом.