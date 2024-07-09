Boeing согласен признать вину в авиакатастрофах: какой штраф заплатит компания
9 июля 2024, 14:37Читати новину українською
Источник:BBC
Boeing согласилась признать вину по уголовному делу о двух авиакатастрофах самолетов 737 Max. В результате этих авиакатастроф погибло 346 человек.
Как Boeing хочет избежать судебного процесса
Согласно заявлению Минюста США, производитель самолетов согласился на уплату штрафа в размере 243,6 миллиона долларов. Соглашение теперь ожидает утверждения судьей.
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По сообщению, благодаря признанию вины Boeing избежит уголовного судебного процесса. Однако, семьи погибших выразили критику соглашения, утверждая, что оно позволяет Boeing избежать полной ответственности за смерть их родных.
Что известно о ситуации с Boeing
- В 2021 году американская прокуратура обвинила компанию Boeing в мошенничестве перед Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) из-за ее системы управления полетом, что привело к двум авиакатастрофам.
- Правоохранители договорились не преследовать Boeing, если компания заплатит штраф и успешно завершит длительный период усиленного мониторинга и отчетности продолжительностью в три года.
- В мае Министерство юстиции сообщило о выявленных нарушениях условий соглашения со стороны Boeing, что теоретически могло открыть путь к полноценному судебному процессу, но компания решила договориться со следствием.