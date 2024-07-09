Как Boeing хочет избежать судебного процесса

Согласно заявлению Минюста США, производитель самолетов согласился на уплату штрафа в размере 243,6 миллиона долларов. Соглашение теперь ожидает утверждения судьей.

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По сообщению, благодаря признанию вины Boeing избежит уголовного судебного процесса. Однако, семьи погибших выразили критику соглашения, утверждая, что оно позволяет Boeing избежать полной ответственности за смерть их родных.

Что известно о ситуации с Boeing