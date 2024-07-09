Як Boeing хоче уникнути судового процесу
Відповідно до заяви Мінʼюсту США, виробник літаків згодився на сплату штрафу у розмірі 243,6 мільйона доларів. Угода тепер очікує на затвердження суддею.
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За повідомленням, завдяки визнанню провини Boeing уникне кримінального судового процесу. Проте, сім'ї загиблих висловили критику угоди, стверджуючи, що вона дозволяє Boeing уникнути повної відповідальності за смерть їхніх рідних.
Що відомо про ситуацію з Boeing
- У 2021 році американська прокуратура звинуватила компанію Boeing у шахрайстві перед Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA) через її систему управління польотом, що призвела до двох авіакатастроф.
- Правоохоронці домовилися не переслідувати Boeing, якщо компанія заплатить штраф і успішно завершить тривалий період посиленого моніторингу та звітності тривалістю у три роки.
- У травні Міністерство юстиції повідомило про виявлені порушення умов угоди з боку Boeing, що теоретично могло відкрити шлях до повноцінного судового процесу, але компанія вирішила домовитися зі слідством.