Як Boeing хоче уникнути судового процесу

Відповідно до заяви Мінʼюсту США, виробник літаків згодився на сплату штрафу у розмірі 243,6 мільйона доларів. Угода тепер очікує на затвердження суддею.

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За повідомленням, завдяки визнанню провини Boeing уникне кримінального судового процесу. Проте, сім'ї загиблих висловили критику угоди, стверджуючи, що вона дозволяє Boeing уникнути повної відповідальності за смерть їхніх рідних.

Що відомо про ситуацію з Boeing