Правительство Болгарии собирается отменить решение о продлении концессии порта Росенец российским "Лукойлом". Россияне продлили договор обходным путем.

Российский "Лукойл" имеет контроль над портом Росенец вблизи города Бургас. Власти Болгарии не понимают, на каких основаниях россияне получили его в пользование.

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Порт у россиян заберут в ближайшее время

Прекращение договора с "Лукойлом" инициирует депутатский блок "Мы продолжаем изменения – Демократическая Болгария". Бывший премьер-министр страны Кирилл Петков сообщил, что сомнения в контроле этого порта россиянами.

Министерство транспорта заявило, что может управлять портом. Следовательно, будут доходы, которые пойдут в казну,

– сказал он.

Ранее концессию порта на 24 года продлило временное правительство, не указав никаких на это причин. Вероятно, речь идет об элементарных договоренностях с оккупантами.

Болгары считают, что контроль порта – ключевой вопрос, поэтому собираются решить его уже в ближайшее время. Кроме того, этот шаг будет отвечать санкциям ЕС против России.

Интересно, что временное правительство, пошедшее на уступки россиянам, назначило Румен Радев – то самое, что заявляло, будто именно Украина заинтересована в продолжении войны.