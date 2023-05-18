Зачем соревноваться, если купить: Bolt готовит покупку своего немецкого конкурента

Компания Bolt планирует большое расширение. Масштабировать бизнес удастся путем приобретения другой компании.

Уже в ближайшее время компания Bolt должна сообщить новости о расширении своего штата. Как сообщили инсайдеры, речь идет о приобретении конкурента, переживающего далеко не самые лучшие времена.

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Bolt хочет приобрести Tier

Как рассказали британцы, уже в ближайшее время Bolt должен объявить о приобретении своего немецкого конкурента Tier. Переговоры уже дошли до финального этапа, дело осталось за несколькими пустяками.

Bolt воспользовался проблемами конкурента / Фото open4business

В настоящее время до официального объявления информации представители обеих компаний избегают любых вопросов и комментариев. Также известно, что приобретением Tier серьезно интересовалась транспортная компания Lime из США, но почему дело остановилось – пока неизвестно.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Почему Tier не смог справиться с конкуренцией

Сейчас компания Tier работает в 560 городах, но не смогла нарастить поток клиентов. Известно, что за последний год пришлось сократить около 300 сотрудников.

Далеко не в самом лучшем состоянии и финансовые показатели немцев. Сейчас долг компании составляет 130 миллионов евро, и похоже, что менеджмент не видит пути, как вывести Tier из кризиса. Соответственно, продажа конкурентам выглядит наиболее логичным решением.