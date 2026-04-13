В мире бушует скандал с платформой Booking: данные клиентов могли похитить

Booking.com направил некоторым клиентам электронное письмо с предупреждением, что "неавторизованные третьи стороны" могли получить доступ к их именам, электронным письмам, адресам и номерам телефонов. Пока неизвестно, сколько людей пострадали, а также были ли разоблачены данные кредитных карт.

Что известно об утечке данных на Booking.com?

Некоторых клиентов крупнейшей в мире онлайн-платформы для бронирования жилья Booking.com предупреждают, что к их личной информации могли получить доступ мошенники, пишет ABC.

Компания управляет более 28 миллионами объявлений о проживании по всему миру, соединяя путешественников с отелями, апартаментами и другими объектами недвижимости в сотнях стран, а также авиабилетами, арендой автомобилей и достопримечательностями.

Недавно мы заметили подозрительную активность, что влияет на ряд бронирований, и немедленно приняли меры для устранения проблемы,

– говорится в электронном письме.

Речь идет об утечке данных. Компания сообщила, что украденный доступ к информации может включать "детали бронирования, имена, электронные адреса, адреса, номера телефонов и все, чем вы могли поделиться с владельцем помещения".

В Booking.com также сообщили, что PIN-коды бронирования изменили для обеспечения безопасности бронирования клиентов.

Также клиентам рекомендовали принимать дополнительные меры, в частности устанавливать антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от таких угроз, как фишинговые атаки.

Популярные мошеннические схемы на Booking: что надо знать?

Многие туристы пользуются Booking из-за того, что сайт и приложение чрезвычайно просты – и он позволяет компаниям и владельцам жилья разместить объявление менее чем за 15 минут. Впрочем, это также приводит и к росту количества мошенников, и как их избежать, рассказывает 24 Канал.

Расследование Which? показало, что выставить любой дом для отдыха и Booking можно очень легко – и даже слишком легко.

Нам не нужно было предоставлять доказательства своей личности. И, в отличие от того, как вы разместили объявление о своем доме на Vrbo от Expedia – или на Airbnb, когда мы пытались это сделать в последний раз – не было ни одного запроса на водительские права или паспорт,

– поделился сотрудник Тревор Бейкер.

Оказывается, только в 2024 году сотни людей сообщали о потере денег из-за мошеннических объявлений. И даже после проведения расследования, когда Booking удалил объявления, обозначенные как мошеннические, в компании утверждали, что это были только владельцы, что "не учли наличие мест", или же помещение было временно закрыто.

Впрочем, уже через несколько месяцев сайт снова заполонили дома и гостиницы с десятками и сотнями негативных отзывов о мошенничестве. Путешественники рассказывали, что приходили в отели только для того, чтобы обнаружить, что их не существует – и прямо во время путешествия приходилось искать другое жилье. А получить возмещение от Booking не так просто.

